Bitcoin преодолел рубеж в $10 тысяч

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Стоимость виртуальной валюты биткоин снова выросла, в среду она преодолела отметку в 10 тысяч долларов США.

В понедельник цена криптовалюты достигла 9700 долларов США, хотя еще в начале года ее можно было купить за 1000.

Некоторые эксперты считают, что цена будет расти и дальше, но другие утверждают, что это "спекулятивный мыльный пузырь", который не имеет никакого обоснования.

Общая стоимость всех существующих биткоинов уже превысила 167 млрд долларов.

Новые высоты

Впервые биткоин достиг отметки в тысячу долларов в конце 2013 года. Позже его стоимость значительно упала, перед тем, как выйти на стремительный подъем.

Пока не совсем понятно, что привело к этому неожиданному росту стоимости. За последние несколько недель целый ряд финансовых регуляторов ограничили их использование.

Одним из факторов, который, возможно, повлиял на цену, было заявление одного из крупнейших финансовых рынков CME Group (группа Чикагской товарной биржи), что они планируют начать торговать биткоинами в ближайшее время. Потенциальное участие CME также привело к росту стоимости биткоина.

Криптовалюта почти никак не регулируется и обходит традиционные банковские системы.

Китай и Южная Корея, например, закрыли биржи, на которых торговался биткоин.

Валюты, такие как биткоин, используют блокчейн, то есть цепочку блоков транзакций, которые поддерживает сеть анонимных компьютеров в интернете.

Эти валюты не обеспечены ни одним правительством или центральным банком. Поэтому никто не отвечает за их ценность. Также криптовалюту могут взломать хакеры.

Но некоторые банки анализируют, может ли технология блокчейнов, которая лежит в основе криптовалюты, быть полезной для них, поскольку мир отходит от кассовых операций.