Порошенко утвердил католическое Рождество выходным днем
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому католическое Рождество (25 декабря) объявляется выходным днём.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Православное Рождество, 7 января, также останется в Украине выходным днем.
Этим законом также отменяется официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая, когда отмечается День международной солидарности трудящихся.
Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.