Порошенко утвердил католическое Рождество выходным днем

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому католическое Рождество (25 декабря) объявляется выходным днём.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Православное Рождество, 7 января, также останется в Украине выходным днем.

Этим законом также отменяется официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая, когда отмечается День международной солидарности трудящихся.

Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.