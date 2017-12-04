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Коллекция писем Греты Гарбо позволила заглянуть в жизнь шведской актрисы.

Из 36 писем, написанных в 1930-1940-х годах, возникает образ одинокой и изолированной женщины.

Гарбо, которая, несмотря на огромную славу, держалась в стороне от СМИ, была одной из самых загадочных звезд Голливуда. Она умерла в 1990 году в возрасте 84 лет.

Ее переписку выставят на аукцион Sotheby's в Лондоне 12 декабря.

В серии писем близкому другу из Швеции, написанных в 1940-1945 годах, Гарбо писала о своей депрессии и желании сменить Беверли-Хиллз на шведскую сельскую местность.

"Последние несколько дней были серыми, я много думала о Тистаде (замок в Швеции. - Ред.), - писала она. - О тамошнем лете, когда идет дождь и нас окутывает эта удивительная меланхолия".

Актриса также вспоминала, что "почти всегда одна", добавляя, что часто "говорит сама с собой".

"Я еду на пляж, гуляю, и это всегда замечательно. Но это и все", - отметила она в письме к шведской графине Марте Вахтмейстер в 1939 году.

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В другом письме говорится о разочаровании от изменений, которые внесли в сюжет фильма "Двуликая женщина" (он станет одной из ее последних крупных работ).

"Помимо прочего абсурда, они в 759-й раз меня женят", - писала актриса.

Грету Гарбо, которая снялась в 28 полнометражных фильмах, называли "божественной". Она была известной отшельницей и отказывалась от интервью, автографов и появлений на премьерах.

Перестав сниматься, актриса переехала из Беверли-Хиллз в Нью-Йорк и жила на Манхэттене. Она не вышла замуж и не имела детей.

Сборник писем о голливудских годах, которые сохранили друзья Гарбо, оценивается в 20-27 тысяч долларов.

В 2012 году вещи актрисы ушли с молотка более чем в десять раз дороже начальной оценки. Среди этих вещей были одежда, украшения и даже кровать.