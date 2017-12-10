"Марш за импичмент" переместился к СИЗО СБУ
Акция сторонников Михеила Саакашвили "марш за импичмент" переместилась с Майдана Независимости к СИЗО СБУ, где находится задержанный экс-президент Грузии.
Организаторы марша подчеркивают, что их акция мирная и не направлена на захват или штурм каких-либо зданий.
В то же время корреспондент ВВС Украина, который находится на месте событий, говорит, что протестующие повредили витрину магазина Roshen неподалеку от СИЗО.
Столкновений нет, однако ситуация напряженная.
У СИЗО и магазина находятся правоохранители в полной экипировке.
Депутат Юрий Деревянко, который является одним из организаторов протестов, призвал участников акции не трогать магазин Roshen, а людей, которые пытаются это делать, назвал "провокаторами".
По его словам, их несколько десятков. Депутат призвал других участников оттеснить "провокаторов" от магазина.
Сам магазин закрылся.
Митинг возле СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке продолжается.
Призывы прийти в понедельник
Организаторы "марша за импичмент" призвали сторонников Саакашвили прийти в понедельник в суд, который будет выбирать ему меру пресечения. По предварительным данным, это будет Печерский райсуд.
Точное время судебного разбирательства неизвестно.
Саакашвили тем временем объявил бессрочную голодовку.
В прокуратуре ранее заявили, что будут ходатайствовать о домашнем аресте для него.
Михеила Саакашвили задержали в пятницу - Генпрокуратура и СБУ обвиняют политика в содействии преступным организациям.
Как заявил генпрокурор Луценко, акции протеста Саакашвили финансировал Сергей Курченко - украинский олигарх, сбежавший в Россию после свержения Виктора Януковича.
Ранее в воскресенье на Майдане Независимости прошел митинг сторонников Саакашвили.
Инициаторы выступили за импичмент президента Петра Порошенко, отставку генпрокурора Юрия Луценко, освобождение задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и "общее изменение системы власти" в Украине.
По оценкам полиции, в марше приняли участие около 2,5 тыс. человек, по словам организаторов - более 10 тыс.