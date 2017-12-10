"Марш за импичмент" переместился к СИЗО СБУ

Image caption В магазине Roshen неподалеку от СИЗО СБУ повредили витрину

Акция сторонников Михеила Саакашвили "марш за импичмент" переместилась с Майдана Независимости к СИЗО СБУ, где находится задержанный экс-президент Грузии.

Организаторы марша подчеркивают, что их акция мирная и не направлена на захват или штурм каких-либо зданий.

Image caption Магазин окружили правоохранители. Организаторы митинга просят людей не трогать его

В то же время корреспондент ВВС Украина, который находится на месте событий, говорит, что протестующие повредили витрину магазина Roshen неподалеку от СИЗО.

Столкновений нет, однако ситуация напряженная.

У СИЗО и магазина находятся правоохранители в полной экипировке.

Депутат Юрий Деревянко, который является одним из организаторов протестов, призвал участников акции не трогать магазин Roshen, а людей, которые пытаются это делать, назвал "провокаторами".

По его словам, их несколько десятков. Депутат призвал других участников оттеснить "провокаторов" от магазина.

Сам магазин закрылся.

Image caption Организаторы акции призывают сторонников Саакашвили в понедельник прийти в суд, который будет рассматривать его дело

Митинг возле СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке продолжается.

Image caption Организаторы считают, что к их акции присоединились более 10 тыс. человек

Призывы прийти в понедельник

Организаторы "марша за импичмент" призвали сторонников Саакашвили прийти в понедельник в суд, который будет выбирать ему меру пресечения. По предварительным данным, это будет Печерский райсуд.

Точное время судебного разбирательства неизвестно.

Саакашвили тем временем объявил бессрочную голодовку.

В прокуратуре ранее заявили, что будут ходатайствовать о домашнем аресте для него.

Михеила Саакашвили задержали в пятницу - Генпрокуратура и СБУ обвиняют политика в содействии преступным организациям.

Как заявил генпрокурор Луценко, акции протеста Саакашвили финансировал Сергей Курченко - украинский олигарх, сбежавший в Россию после свержения Виктора Януковича.

Ранее в воскресенье на Майдане Независимости прошел митинг сторонников Саакашвили.

Инициаторы выступили за импичмент президента Петра Порошенко, отставку генпрокурора Юрия Луценко, освобождение задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и "общее изменение системы власти" в Украине.

По оценкам полиции, в марше приняли участие около 2,5 тыс. человек, по словам организаторов - более 10 тыс.