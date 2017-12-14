Airbus A380 "нарисовал" рождественскую елку в небе над Германией

Пассажирский лайнер Airbus A380 авиакомпании Emirates осуществлял тестовый полёт, и при вылете из Гамбурга, экипаж воздушного судна, получив соответствующее разрешение, нарисовал в небе над Германией огромную рождественскую ёлку.

Необычную траекторию полета лайнера отметил официальный микроблог ресурса Flightradar24 в соцсети Twitter.

По данным ресурса, Airbus A380 вылетел из аэропорта немецкого города Гамбург. Он нарисовал круги и треугольники в небе таким образом, что на карте Flightradar24 получилась елка, украшенная шариками. При этом аэропорт назначения самолета - тот же Гамбург.

Подобные инциденты - не редкость. В августе этого года пилот Королевских воздушных сил Великобритании нарисовал истребителем на радарах 55-километровый пенис, пролетая над графством Линкольншир в Англии.