Американка хотела помочь "ИГ" биткоинами - полиция

Копірайт зображення AFP Image caption Биткоины можно приобрести в интернете или через специальные банкоматы

Женщину из Нью-Йорка обвинили в использовании биткоинов и другой криптовалюты для отмывания денег, чтобы помочь группировке "Исламское государство".

27-летнюю Зубию Шахназ арестовали без возможности внесения залога по обвинению в том, что с помощью кредитных карточек и займов, полученных мошенническим путем, она собрала 85 тысяч долларов, которые пыталась передать "ИГ".

По словам прокуроров, она и сама хотела присоединиться к этой радикальной группе.

Г-жа Шахназ родилась в Пакистане и работала в лаборатории в США.

Прокуроры говорят, что она получила шесть кредитных карт, которые использовала для покупки биткоинов и другой криптовалюты онлайн.

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Получив 85 тысяч долларов с помощью кредитных карточек и займов и сняв еще 22 тысячи долларов с банковских счетов, оформленных на собственное имя, женщина посылала деньги получателям в Пакистане, Китае и Турции, говорят прокуроры.

Часть этих денег была в биткоинах и других криптовалютах, говорят прокуроры.

Они отмечают, что в июле г-жа Шахназ получила пакистанский паспорт и хотела улететь в Пакистан, а затем - в Сирию. Ее остановили в аэропорту Джона Кеннеди с 9,5 тысячи долларов наличности. Это немного меньше, чем лимит в 10 тысяч долларов, которые можно вывезти без декларирования.

Дальнейшее исследование электронных устройств г-жи Шахназ показало многочисленные поиски материалов, связанных с "ИГ".

Женщине грозит до 20 лет заключения по каждому из обвинений в отмывании денег и до 30 лет по обвинению в банковском мошенничестве.

Ее адвокат говорит, что она посылала деньги за границу, чтобы помочь сирийским беженцам.