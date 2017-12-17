Скелет мамонта из Сибири купили за полмиллиона евро

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Древний скелет шерстистого мамонта ушел с молотка аукциона во французском гороед Лион за 548 тысяч евро (640 тысяч долларов или 38 млн рублей).

Финальная цена превысила первоначальную оценку. Считается, что это крупнейший скелет такого рода, который оказался в частных руках.

80% скелета составляют собственно кости вымершего животного. Остальное - смола, которая служит для придания экспонату цельности.

Кости древнего животного были найдены в зоне вечной мерзлоты в Сибири 10 лет назад.

Ученые обнаружили на зубах мамонта следы гниения. Это могло стать одной из причин его смерти: из-за проблем с зубами он уже не мог щипать траву на пастбищах.

Оттаивание зоны вечной мерзлоты приводит к росту числа находок остатков древних млекопитающих, объяснил ВВС куратор естественнонаучных коллекций в Манчестерском музее Дэвид Гелсторп.

"Сибирская вечная мерзлота оттаивает особенно быстрыми темпами из-за изменения климата", - сказал он.

"Так что мы находим не только эти потрясающие скелеты, но и много других вещей, сохранившихся с их смерти. Мы находим такие вещи, как шерсть, кожу, мышцы, органы - и даже их последний обед", - добавил эксперт.

Один из лучших сохранившихся образцов вида - 39-тысячелетний мамонтенок Юка - также был найден в зоне вечной мерзлоты в Сибири.

Шерстистые мамонты жили одновременно с первыми людьми, которые охотились на них и изображали на стенах пещер.

Большая часть этих животных вымерла более чем 10 тысяч лет назад. Последняя группа мамонтов жила на острове в Северном Ледовитом океане и дожила до периода около 4 тысяч лет назад.

Ученые считают, что основную роль в исчезновении вида сыграли люди-охотники и изменения окружающей среды.