Полиция: под Октябрьским пострадали 32 силовика

18 декабря 2017

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Столкновения между бойцами Нацгвардии и участниками "Марша за импичмент", которые пытаются попасть в Октябрьский дворец в Киеве

В результате столкновений между правоохранителями и сторонниками Саакашвили под Октябрьским дворцом в Киеве пострадали 32 силовика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"При этом пострадали 15 нацгвардейцев и 17 полицейских: они находятся в больнице с отравлением неизвестным веществом, у некоторых также телесные повреждения", - уточнили в полиции.

Там сообщили, что активисты во время стычки начали применять "неизвестный газ раздражающего действия", "бросали петарды" и бутылки с водой.

У некоторых военных отобрали спецсредства.

В полиции сообщили, что открыли три уголовных производства по статьям "покушение на захват государственных или общественных зданий", "угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов" и "вмешательство в деятельность работника правоохранительных органов".

Ранее лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили, который возглавил "Марш за импичмент", призвал своих сторонников идти к Октябрьскому дворцу, чтобы организовать "штаб координационного совета".

Автор фото, Sergiy Karazy Підпис до фото, Правоохранители пытаются противостоять штурму

Здание окружили нацгвардейцы, а в самом дворце шел концерт джазовой музыки.