Принцесса Шарлотта пойдет в детский сад
Герцог и герцогиня Кембриджские объявили, что с нового года принцесса Шарлотта начнет посещать детский сад в Лондоне.
Двухлетняя дочь Уильяма и Кейт начнет ходить в частный сад Willcocks Nursery School, недалеко от их дома в Кенсингтонском дворце.
В этом году брат Шарлотты, четырехлетний принц Джордж, начал ходить в частный детсад Thomas's Battersea - дошкольное учреждение, посещение которого стоит £18 000 в год.
Представители детсада Willcocks выразили, как было сказано, "удовлетворение" сообщением Кенсингтонского дворца.
Ранее принц Джордж ходил в подготовительное дошкольное учреждение Westacre Montessory в графстве Норфолк, вблизи родового имения герцога и герцогини в графстве Анмер Голу.
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Новость о том, что двухлетняя Шарлотта пойдет в детский сад, поступила после того, как королевская семья обнародовала фото, которое будет фигурировать на их рождественской открытке в этом году.
Его автор - королевский фотограф Getty Images Крис Джексон.
Сейчас герцогиня Кембриджская ждет третьего ребенка, который должен родиться в апреле.