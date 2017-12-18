Принцесса Шарлотта пойдет в детский сад

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Герцог и герцогиня Кембриджские объявили, что с нового года принцесса Шарлотта начнет посещать детский сад в Лондоне.

Двухлетняя дочь Уильяма и Кейт начнет ходить в частный сад Willcocks Nursery School, недалеко от их дома в Кенсингтонском дворце.

В этом году брат Шарлотты, четырехлетний принц Джордж, начал ходить в частный детсад Thomas's Battersea - дошкольное учреждение, посещение которого стоит £18 000 в год.

Представители детсада Willcocks выразили, как было сказано, "удовлетворение" сообщением Кенсингтонского дворца.

Ранее принц Джордж ходил в подготовительное дошкольное учреждение Westacre Montessory в графстве Норфолк, вблизи родового имения герцога и герцогини в графстве Анмер Голу.

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Новость о том, что двухлетняя Шарлотта пойдет в детский сад, поступила после того, как королевская семья обнародовала фото, которое будет фигурировать на их рождественской открытке в этом году.

Его автор - королевский фотограф Getty Images Крис Джексон.

Копірайт зображення Chris Jackson/Getty Images Image caption Герцог и герцогиня обнародовали новое семейное фото в день, когда объявили, что записали свою дочку в детский сад

Сейчас герцогиня Кембриджская ждет третьего ребенка, который должен родиться в апреле.