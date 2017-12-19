Рейтинг без Вакарчука: Тимошенко обгоняет Порошенко

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Юлия Тимошенко обогнала действующего президента Петра Порошенко в президентском рейтинге от компании КМИС.

Согласно опросу, если бы выборы президента состоялись в середине декабря, за Тимошенко проголосовали бы 20,5% тех, кто пришел бы на выборы и определился со своим выбором. За Порошенко свои голоса отдали бы 16,9% избирателей.

Правда, в свежем опросе КМИС отсутствовало имя Святослава Вакарчука, который в аналогичном исследовании месяц назад замыкал тройку лидеров.

В КМИС прокомментировали BBC Украина, что исключили г-на Вакарчука из этого рейтинга из-за его заявления об отсутствии президентских амбиций.

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А вль другая социологическая компания - Центр социсследований "София", который обнародовал президентские рейтинги накануне, включил фамилию Вакарчука в опрос.

По данным "Софии", если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на них победил бы Петр Порошенко (12,8% респондентов, которые собираются принять участие в выборах). Второе место с минимальным отрывом (12,5%) заняла бы Тимошенко.

Святослав Вакарчук в этом рейтинге - на четвертом месте с результатом 7,9%. Он уступил лидеру "Оппозиционного блока" Юрию Бойко (9,1%).

Есть различия в рейтингах обеих социологических компаний и относительно парламентских симпатий украинцев.

В частности, по данным "Софии" "Радикальная партия Ляшко" и "Всеукраинское объединение "Свобода" могут не преодолеть 5-процентный барьер.

Тогда как по данным КМИС эти политсилы попадают в парламент.