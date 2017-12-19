Рейтинг без Вакарчука: Тимошенко обгоняет Порошенко
Юлия Тимошенко обогнала действующего президента Петра Порошенко в президентском рейтинге от компании КМИС.
Согласно опросу, если бы выборы президента состоялись в середине декабря, за Тимошенко проголосовали бы 20,5% тех, кто пришел бы на выборы и определился со своим выбором. За Порошенко свои голоса отдали бы 16,9% избирателей.
Правда, в свежем опросе КМИС отсутствовало имя Святослава Вакарчука, который в аналогичном исследовании месяц назад замыкал тройку лидеров.
В КМИС прокомментировали BBC Украина, что исключили г-на Вакарчука из этого рейтинга из-за его заявления об отсутствии президентских амбиций.
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А вль другая социологическая компания - Центр социсследований "София", который обнародовал президентские рейтинги накануне, включил фамилию Вакарчука в опрос.
По данным "Софии", если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на них победил бы Петр Порошенко (12,8% респондентов, которые собираются принять участие в выборах). Второе место с минимальным отрывом (12,5%) заняла бы Тимошенко.
Святослав Вакарчук в этом рейтинге - на четвертом месте с результатом 7,9%. Он уступил лидеру "Оппозиционного блока" Юрию Бойко (9,1%).
Есть различия в рейтингах обеих социологических компаний и относительно парламентских симпатий украинцев.
В частности, по данным "Софии" "Радикальная партия Ляшко" и "Всеукраинское объединение "Свобода" могут не преодолеть 5-процентный барьер.
Тогда как по данным КМИС эти политсилы попадают в парламент.
|Политическая сила
|КМИС
|СОФИЯ
|Партия "Всеукраинское объединение"Батькивщина"
|17,2%
|12,1%
|Партия "Блок Петра Порошенко"
|13,4%
|11,1%
|Партия "Оппозиционный блок"
|10,7%
|10,4%
|Партия "За жизнь"
|10,2%
|6,2%
|Радикальная партия Олега Ляшко
|10,2%
|4,7%
|Партия "Гражданская позиция"
|8,8%
|5,2%
|Партия "Объединение"Самопомощь"
|7,4%
|6,5%
|Партия "Всеукраинское объединение"Свобода"
|5,4%
|3,7%