Рейтинг без Вакарчука: Тимошенко обгоняет Порошенко

  • 19 декабря 2017
Тимошенко Копірайт зображення ba.org.ua

Юлия Тимошенко обогнала действующего президента Петра Порошенко в президентском рейтинге от компании КМИС.

Согласно опросу, если бы выборы президента состоялись в середине декабря, за Тимошенко проголосовали бы 20,5% тех, кто пришел бы на выборы и определился со своим выбором. За Порошенко свои голоса отдали бы 16,9% избирателей.

Правда, в свежем опросе КМИС отсутствовало имя Святослава Вакарчука, который в аналогичном исследовании месяц назад замыкал тройку лидеров.

В КМИС прокомментировали BBC Украина, что исключили г-на Вакарчука из этого рейтинга из-за его заявления об отсутствии президентских амбиций.

"Все будет хорошо": пойдет ли Вакарчук в президенты

Вакарчук вошел в тройку лидеров в президентском рейтинге

Рейтинг политсил: в лидерах - "Батькивщина"

А вль другая социологическая компания - Центр социсследований "София", который обнародовал президентские рейтинги накануне, включил фамилию Вакарчука в опрос.

По данным "Софии", если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на них победил бы Петр Порошенко (12,8% респондентов, которые собираются принять участие в выборах). Второе место с минимальным отрывом (12,5%) заняла бы Тимошенко.

Святослав Вакарчук в этом рейтинге - на четвертом месте с результатом 7,9%. Он уступил лидеру "Оппозиционного блока" Юрию Бойко (9,1%).

Есть различия в рейтингах обеих социологических компаний и относительно парламентских симпатий украинцев.

В частности, по данным "Софии" "Радикальная партия Ляшко" и "Всеукраинское объединение "Свобода" могут не преодолеть 5-процентный барьер.

Тогда как по данным КМИС эти политсилы попадают в парламент.

Политическая сила КМИС СОФИЯ
Партия "Всеукраинское объединение"Батькивщина" 17,2% 12,1%
Партия "Блок Петра Порошенко" 13,4% 11,1%
Партия "Оппозиционный блок" 10,7% 10,4%
Партия "За жизнь" 10,2% 6,2%
Радикальная партия Олега Ляшко 10,2% 4,7%
Партия "Гражданская позиция" 8,8% 5,2%
Партия "Объединение"Самопомощь" 7,4% 6,5%
Партия "Всеукраинское объединение"Свобода" 5,4% 3,7%

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