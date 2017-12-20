Суд ЕС признал Uber службой такси, а не цифровым сервисом

Копірайт зображення Reuters

Европейский суд постановил, что Uber является транспортной компаний, а не "информационным сервисом".

Представители Uber пытались убедить суд, что они работают как технологическая компания, которая соединяет пассажиров с независимыми водителями, а не как таксопарк, к которому могут применяться общие правила регулирования.

"Сервис Uber связывает людей с непрофессиональными водителями. Тем не менее, он входит в сферу услуг транспорта. Страны-члены Евросоюза имеют право регулировать условия предоставления этой услуги", - приводит Reuters слова судьи.

Представители Uber уверяют, что решение Европейского суда не окажет влияния на их работу в большинстве стран ЕС, где работа сервиса уже регулируется правилами для транспортных компаний.

К разбирательству в суде привели жалобы водителей из Барселоны на то, что Uber занижает цены и становится монополистом на рынке такси.

Согласно решению суда, Uber необходимо придерживаться правил для транспортных фирм, которые в разных странах Евросоюза могут включать свои нюансы.

Копірайт зображення EPA

С октября Uber лишился лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне после того, как городские власти сочли, что компания не отвечает требованиям, предъявляемым к оператору по вызову автомобиля, в том числе в сфере сотрудничества с правоохранительными органами и проверки водителей на предмет имевшихся ранее нарушений закона.

Компания оспорила решение властей Лондона. Пока идет процесс рассмотрения апелляции водители Uber могут работать без лицензии

Uber в Украине

Международный сервис вызова такси зашел на украинский рынок летом 2016 года. Сейчас сервис доступен в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и Виннице.

С помощью приложения для смартфона Uber ищет машину и производит расчет между пассажиром и водителем. Пользователь сообщает программе данные своей банковской карты.

Водитель отдает компании определенный процент от заработка.

В компании заявляли, что будут работать в соответствии с украинским законодательством, а именно как налоговый агент для водителей, которые не зарегистрированы частными предпринимателями.

Приход Uber сопровождался протестами со стороны таксистов. Они утверждали, что сервис позволит водителям работать нелегально и не платить налоги.

В Верховной Раде сейчас зарегистрирован законопроект о службах такси, который имеет целью урегулировать работу как информационных сервисов, так и традиционных такси.