Еврокомиссия запустила механизм санкций против Польши

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Европейская комиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши, заявив, что запланированная в стране судебная реформа ставит под угрозу верховенство права.

Как отметила Еврокомиссия, 13 новых законов позволили польскому правительству "существенно вмешиваться" в работу судебных органов.

Польше дали три месяца на то, чтобы отреагировать на эти предостережения.

Впрочем, польское консервативное правительство назвало это решение "политическим". Власти страны говорят, что реформы необходимы, чтобы преодолеть неэффективность и коррупцию.

Против закона о Верховном суде, принятого польским сенатом, протестовали тысячи людей по всей стране.

Согласно этому закону, Верховный суд должен подчиняться министерству юстиции. В частности, министр сможет самостоятельно, без консультаций с представителями органов правосудия, назначать председателей апелляционных и окружных судов.

Ранее британское издание Daily Mail написало, что из-за спорной судебной реформы Польша может потерять свое право голоса в ЕС.

Седьмая статья Договора о создании ЕС может лишить Польшу права голоса. Эта норма, кстати, раньше никогда не применялась.

Процедура может применяться в отношении членов ЕС, которые "систематически нарушают правила ЕС".

Реакция Польши

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что решение Европейской комиссии запустит "санкционную процедуру" и назвал ее предпосылки "политическими", сообщает Niezalezna.

Впрочем, он заверил, что его правительство продолжит начатую судебную реформу, несмотря на давление ЕС.

Он отметил, что Польша является правовым государством.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция протеста против судебной реформы в июле

Согласно закону, Верховный суд будет подчиняться министерству юстиции. В частности, министр сможет самостоятельно, без консультаций с представителями органов правосудия, назначать председателей апелляционных и окружных судов.

Кроме того, депутаты будут влиять на отбор членов Национального судебного совета, который назначает судей.

Против законопроекта выступили оппозиционные партии и правозащитники. По мнению критиков этой законодательной инициативы, предложенные нововведения нарушают конституционный принцип разделения властей.