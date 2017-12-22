Нафтогаз заявил, что выиграл арбитраж против Газпрома

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НАК "Нафтогаз Украины" заявляет о том, что выиграл арбитраж против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Об этом сообщила пресс-служба НАК в Twitter.

В частности, Арбитражный суд полностью отклонил требования "Газпрома" в отношении положения контракта "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов за поставки газа в 2009-2017 годах.

"Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект от решения арбитража более чем в 75 млрд долларов за весь срок действия контракта на газовые поставки.

Также "Нафтогаз" требует от "Газпрома" 16 млрд долларов по контракту на транзит газа через Украину. Ожидается, что суд вынесет решение по иску 28 февраля 2018 года.

Летом 2014 года в Стокгольме началось судебное разбирательство между "Нафтогазом" и "Газпромом". Российская компания хочет взыскать с Киева сумму, которую считает недоплаченной по условиям контракта 2009 года.

"Нафтогаз" называет такие условия нерыночными и политическими. Стороны спорят и об условиях контракта на транзит российского газа по украинской территории по принципу "транспортируй или плати".

Это дело - не крупнейшее за всю историю арбитража. Сумма общих претензий исчисляется десятками миллиардов долларов.