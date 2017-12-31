Иран угрожает демонстрантам "железным кулаком"

  • 31 декабря 2017
Iranian students protest at Tehran University Копірайт зображення EPA
Image caption Во многих противостояниях участвовали студенты

Иранский Корпус стражей Исламской революции предостерег протестующих, что если политические беспорядки будут продолжаться, митингующие увидят "железный кулак" нации.

В стране уже три дня продолжаются демонстрации, вспыхнувшие из-за падения уровня жизни.

Но командующий Корпуса стражей - ветви иранской армии - заявил, что протесты деградировали и превратились в сборище людей, выкрикивающих политические лозунги и сжигающих государственную собственность.

Впрочем, эти митинги - крупнейшие проявления инакомыслия в стране со времени многочисленных демонстраций сторонников реформ 2009 года.

Сообщают о двух погибших в ходе акций.

Во время протестов в городах Хорремабад, Зенджан и Ахваз раздавались призывы к устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и пожелания ему смерти.

Иранский Корпус стражей Исламской революции - мощная сила, которая связана с верховным лидером страны и заботится о сохранении там исламской системы.

Бригадный генерал Есмаил Кусари заявил информационному агентству ISNA:

"Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны были скандировать такие лозунги и жечь государственную собственность и автомобили".

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли также предостерег, что протестующие будут привлечены к ответственности.

"Те, кто наносят ущерб государственной собственности, нарушает порядок и закон, должны отвечать за свое поведение и заплатить за это", - сказал он.

Что происходит?

Копірайт зображення Reuters
Image caption В Тегеране во время протестов возникли пожары

Протесты начались в городе Мешхед на северо-востоке страны в четверг и в пятницу распространились на другие крупные города.

Небольшая демонстрация в Тегеране в субботу переросла в многотысячный митинг, произошли столкновения студентов с полицией.

В нескольких других городах протесты также переросли в столкновения.

Среди последних событий в Иране:

• В городе Доруд, по сообщениям, были застрелены два человека.

• В Абхари демонстранты подожгли большие плакаты с изображением верховного лидера.

• В Араке протестующие, по сообщениям, подожгли местный штаб проправительственной силовой группировки "Басидж".

• В Мешхеде протестующие сожгли полицейские мотоциклы. Это было зафиксировано на видео.

• Поступило много сообщений о том, что люди теряют доступ к интернету на своих мобильных телефонах.

По словам корреспондента Персидской службы BBC Касри Наджи, главная тема протестов во всех городах - призыв к прекращению правления клириков в Иране.

Люди также разгневаны вмешательством Ирана в конфликты за рубежом.

В Мешхеде некоторые скандировали: "Не для Газы, не для Ливана, моя жизнь - для Ирана". По мнению протестующих, власти страны слишком сосредотачиваются на внешних, а не на внутренних проблемах.

Иран является ключевым союзником правительства Башара Асада в Сирии.

Его также обвиняют в том, что он снабжает оружием повстанцев-хуситов, воюющих против коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене, а также является союзником мощного шиитского движения "Хезболла" в Ливане.

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