МИД Германии: миротворцы должны находиться на всей территории Донбасса

Копірайт зображення УНИАН Image caption Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль во время встречи в Киеве, 3 января 2018 года

Миротворческая миссия ООН должна быть вооруженной и находиться на всей территории оккупированного Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам г-на Габриэля, если миротворцы будут действовать только на линии разграничения, то это превратится в "новую границу в Украине".

"Мы будем совместно с нашими французскими коллегами и другими странами Совета безопасности ООН работать над тем, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию ООН на Донбассе", - заявил Зигмар Габриэль.

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Г-н Габриэль надеется, что реалистичный мандат на миротворческую миссию на Донбассе может быть определен до выборов в Российской Федерации.

Также г-н Габриэль сообщил, что в феврале может состояться встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РФ) в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Германии настаивает на необходимости выполнения минских договоренностей и на возвращении российских офицеров в Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Есть опасность того, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше его будут рассматривать как конфликт между Украиной и Россией. Но на самом деле это - конфликт, касающийся всей Европы", - цитирует Габриэля агентство "Интерфакс".

Также г-н Габриэль сообщил, что скептически относится к поставкам летального оружия из США.

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что американское оружие будет применяться только для реагирования на провокации, а не для "повышения температуры конфликта".

Г-н Климкин сообщил коллеге о неэффективности нынешнего перемирия на Донбассе. В частности, о том, что за последние дни на Донбассе погибли трое военных и еще 15 бойцов получили ранения.