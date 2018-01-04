Туристы попали в больницу, вдохнув неизвестный порошок

4 января 2018

Автор фото, Getty Images

Девять молодых туристов попали в больницу австралийского города Перт, вдохнув порошок, который они считали кокаином.

Трое остаются в критическом состоянии.

Порошок они взяли из посылки, адресованной другому человеку.

После того, как молодые люди вдохнули неизвестный порошок, у них начались припадки, паралич и галлюцинации.

Тесты показали, что порошок содержит рецептурный препарат скополамин. По некоторым данным, злоумышленники могут использовать его для воровства или изнасилований, одурманив им жертву.

Что известно об инциденте?

Туристы в возрасте от 21 до 25 лет остановились в доме в районе Виктория Парк. Туда пришел пакет, адресованный предыдущему жильцу, рассказал один из пострадавших журналистам.

Они решили открыть посылку и нашли белый порошок в обертке с надписью "Scoop", рассказал парень по имени Саймон.

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Слово "scoop" может быть сокращением от "скополамин", который также называют гиосцином.

Подумав, что это кокаин, туристы поделили его на девять частей и вдохнули. После этого их практически сразу же парализовало, и они даже не могли позвать на помощь.

"Мы были беспомощны, ничего не могли сделать", - говорит Саймон.

Тревогу подняли только после того, как домой вернулся один из их товарищей, который в тот вечер был в городе.

Соседи были шокированы зрелищем: как людей выносят из квартиры на носилках, а они лежат без сознания или бьются в припадке.

Двое французов и один немец остаются в реанимации на аппарате жизнеобеспечения, сообщили в больнице.

"Я почти уверен, что некоторые из них умерли бы без медицинского вмешательства", - рассказал доктор Дэвид Маккатчен изданию West Australian.

"У них были галлюцинации и значительно учащенное сердцебиение. Нескольких пришлось ввести в медикаментозную кому", - добавил он.

Скополамин в небольших дозах применяют при укачивании (в самолетах, поездах, на кораблях) и болях в животе.

Но передозировка препаратом может вызвать паралич. Поэтому его могут использовать злоумышленники для ограблений или сексуальных преступлений.