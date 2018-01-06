Христиане восточного обряда готовятся праздновать Рождество

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6 января христиане, придерживающиеся Юлианского календаря, празднуют Рождество.

В Украине в вечер Рождества заканчивается Филипповский, или Рождественский пост.

По традиции, на столе должно быть 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Обязательными на праздничном столе должны быть кутья и узвар, поэтому это время также называют "Богатая кутья".

С появлением первой звезды, которая, по Библии, указала волхвам место рождения Иисуса, начинают колядовать.

Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения.