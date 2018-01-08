"Золотой глобус": актеры в черном и речи против домогательств
Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и сериал "Большая маленькая ложь" - главные победители премии "Золотой глобус", которую с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы.
"Большая маленькая ложь" получила статуэтку в номинации "лучший мини-сериал или телефильм", Николь Кидман получила награду за лучшую женскую роль в этом мини-сериале, а актриса Лора Дерн - как лучшая актриса второго плана. Лучшим актером второго плана стал Александр Скарсгард.
Таким образом, драматическая история о подругах и убийстве на школьном балу получила четыре "Глобуса".
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" признали лучшим полнометражным драматическим фильмом 2017 года.
Лента также получила статуэтки за лучший сценарий, а лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд. Лучшим актером второго плана также стал участник этого фильма - Сэм Рокуэлл.
Антиутопию "Рассказ служанки" признали лучшим драматическим сериалом года, а главная актриса сериала Элизабет Мосс получила статуэтку в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале".
Лучшим актером в драматическом фильме стал Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в драме "Темные времена".
Юэн МакГрегор из "Фарго" получил статуэтку в номинации "Лучший актер в телефильме или мини-сериале".
Лучшим актером в комедийном сериале стал Азиз Ансари - "Мастер не на все руки".
Джеймс Франко получил награду за то, что сыграл легендарного режиссера Томми Вайса в фильме "Горе-создатель". Номинация - "Лучший актер в комедии или мюзикле".
Лучшим анимационным фильмом стала "Тайна Коко".
Это была первая церемония такого рода после серии секс-скандалов, которые потрясли Голливуд в этом году.
Многие актеры пришли на награждение в траурном черном в знак протеста против сексуальных домогательств.
Красная дорожка превратилась в черную в знак протеста против сексизма.
"Золотые глобусы" ежегодно вручают в январе по результатам голосования примерно 90 иностранных журналистов, которые живут в Голливуде.