Полиция: на теле Ноздровской обнаружили ДНК подозреваемого

Копірайт зображення FACEBOOK Ірини Ноздровської

В Национальной полиции Украины заявили, что на теле убитой правозащитницы Ирины Ноздровской обнаружена ДНК подозреваемого Юрия Россошанского.

"Результаты проведения экспертизы ДНК: на потерпевшей были обнаружены частицы, принадлежащие подозреваемому", - сказал журналистам первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, всего было назначено более 70 экспертиз, первые результаты которых уже начали поступать.

Кроме того, уже обработаны данные 45 камер видеонаблюдения, допрашиваются жители села Демидов Вышгородского района.

В ходе расследования на дороге, ведущей в Демидов, были найдены некоторые вещи Ноздровской.

Орудие убийства

В полиции также сообщили, что нашли предполагаемое орудие убийства Ноздровской.

"Мы обнаружили разные ножи в русле реки... И уже провели экспертизу, которая показала, что один из этих ножей является орудием убийства", - заявил Аброськин.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Судебное заседание по избранию меры пресечения Юрию Россошанскому

Правоохранители не исключают, что знакомые подозреваемого Россошанского могли знать об убийстве. А что касается записки, в которой он признается в содеянном, то, по словам Аброськина, он написал ее в присутствии сотрудников полиции.

"Я лично с ним беседовал, он свою вину признает полностью, он дал согласие на воспроизведение на месте, он полностью указал место и механизм нанесения телесных повреждений, который совпадает по своему характеру, и который мы понимаем в результате проведения судебно-медицинского исследования", - рассказал Аброськин.

Стечение обстоятельств?

Правоохранители считают это преступление стечением обстоятельств, а не заранее спланированным актом.

"Исходя из того, что я знаю, я не следователь и из моего внутреннего убеждения, насколько я уверен, это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств", - заявил Аброськин.

Он утверждает, что отношения между семьей Россошанского и убитой Ноздровской были сложными, и можно говорить о том, что произошел конфликт.

"Когда были получены все данные, то есть не только протоколы допроса свидетелей, но и был проведен ряд негласных следственных действий, это дало нам основания задержать подозреваемого", - сказал Аброськин.

По его словам, Россошанский "признал свою вину изначально, когда уже был задержан, - по тем уликам, которые ему предъявили".

"Я думаю, он не до конца осознавал, что он сделал. И уже в беседе с ним я понял, что он никогда не раскается. Раскаяние и признание вины - это разные совсем истории", - добавил представитель полиции.

Задержание подозреваемого

Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года по дороге из Киева домой - село Демидов Вышгородского района. 1 января ее тело нашли в реке в этом же селе.

На теле женщины обнаружили несколько ножевых ранений.

В начале расследования в полиции озвучивали несколько версий убийства Ирины Ноздровской: профессиональная деятельность в качестве юриста, хулиганство, попытка изнасилования и деятельность в деле о гибели сестры Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.

Ирина Ноздровская как юрист принимала активное участие в суде и добивалась наказания для Дмитрия Россошанского, который в 2015-м на авто насмерть сбил сестру юриста.

Близкие Ирины Ноздровской связывают ее смерть именно с этим делом и заявляют, что женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы от семьи Дмитрия Россошанского, в частности его отца.

О задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской стало известно вечером 8 января. В МВД заявили, что "доказательства более чем весомые".

Позже стало известно, что задержанным является Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского. 9 января Вышгородский районный суд Киевской области арестовал его на 60 дней без возможности внесения залога.

Во время заседания суда он заявил, что "с подозрением согласен, но с содержанием под стражей - нет".