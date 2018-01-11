Австралию шокировала прикрученная шурупами к столбу мертвая коала

Копірайт зображення KOALA RESCUE QUEENSLAND Image caption Фото коалы подняло волну возмущения в Австралии

В Австралии нашли мертвую коалу, прикрученную шурупами к деревянному столбу. Местные органы защиты животных расследуют инцидент, который уже называют "поступком больного".

Этот случай вызвал общую волну осуждения после того, как фотографию мертвого животного обнародовали в социальных сетях.

Животное нашли прикрученным за лапы к деревянной балке в местном парке в Квинсленде.

Злоумышленника могут обвинить в жестоком обращении, если его найдут.

Пока неизвестно, как умерло животное. На шерсти коалы были следы крови, а перед ней висели листья, которые едят эти животные.

"Это просто больной поступок, мне хочется блевать", - заявил ВВС Мюррей Чамберс из общества спасения коал Квинсленда.

Он заявил, что за десять лет работы ни разу не видел ничего подобного.

Защитники животных разместили фото в соцсетях, чтобы найти злоумышленника. Пост распространили тысячи пользователей.

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Была ли живой?

Защитники животных допускают, что коалу могла сбить машина, ведь рядом расположена дорога.

"Моя догадка, что животное сбили, но зачем было прикручивать его к деревянной балке? Была ли коала еще жива во время этого?" - спрашивает Чамберс.

Коалу прикрутили к деревянному столбу с помощью строительных шурупов.