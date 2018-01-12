Платье исполнительницы Чудо-женщины возмутило ливанцев

12 января 2018

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гадот пришла в голубом платье Сааба на церемонию вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке

Фотография израильской актрисы Галь Гадот в платье ливанского модельера Эли Сааб, размещенная им в Instagram, вызвала настоящий переполох в соцсетях. Фотография Гадот позже была удалена из Instagram-аккаунта Сааба.

Теоретически Израиль и Ливан находятся в состоянии войны с 1948 года, и Ливан продолжает бойкотировать своего южного соседа.

"Я люблю и уважаю Эли Сааб, но, если говорить начистоту, доволен ли он, что созданное им платье носила израильская актриса?", - написал в своем Twitter ливанский журналист Хеба Битар.

На вызвавшем противоречивую реакцию фото исполнительница роли Чудо-женщины предстала в голубом платье Сааба. Снимок сопровождался ее комментарием "Безупречно". Гадот в юности прошла службу в израильской армии в должности инструктора.

Фото актрисы в Instagram Сааб вызвало у некоторых негодование из-за того, что ливанский дизайнер наряжает бывшего израильского военного.

Пользовательница Twitter Мона Исса написала: "Эли Сааб наряжает сионистку, военную израильской армии Галь Гадот, а затем выкладывает это в интернет, потом удаляет фото, потому что люди начали в него плевать. Позор".

Гадот пришла в платье Сааба на церемонию вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке, где она вместе с режиссером Пэтти Дженкинс была отмечена специальным призом за работу в фильме "Чудо-женщина".

Решение Сааба удалить фото с актрисой вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Были те, кто его поддержал, а некоторые посчитали его действия "позорными".

Это не первый случай, когда Гадот оказывается в противоречивой ситуации из-за своего гражданства.

Автор фото, Warner Bros Підпис до фото, Галь Гадот, исполнившая роль Чудо-женщины, в юности прошла службу в израильской армии в должности инструктора

В 2014 году она выразила поддержку в Facebook действиям израильских военных во время конфликта в Газе, в результате которого погибло 2100 палестинцев. С израильской стороны жертвами стали 67 военных и шесть мирных жителей. Сообщение Гадот получило тысячи комментариев: кто-то ее осуждал, кто-то оправдывал.

В 2017 году блокбастер "Чудо-женщина" был запрещен к показу в Ливане, преимущественно из-за Гадот, сыгравшей в нем главную роль.