Иран в ярости из-за расширения санкций США

Копірайт зображення Getty Images Image caption США резко критиковали Иран за подавление недавних протестов

Иран заявил, что решение США внести в санкционный список главу судебной системы страны "пересекло все дозволенные границы поведения в международном сообществе".

Министерство иностранных дел Ирана пообещало отреагировать на это решение США соответствующим образом, но как именно, не уточнило.

Кроме того, Иран отверг возможность любых изменений в соглашении по ядерной программе, которая была заключена между Ираном и ведущими мировыми державами в июле 2015 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках ядерного соглашения с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений.

Белый дом хочет, чтобы европейские партнеры установили постоянные ограничения на обогащение Ираном урана сроком на восемь лет.

Что за новые санкции?

Несмотря на то, что США приостановили действие санкций против Ирана, минфин США расширил санкционный список в отношении этой страны, добавив туда в общей сложности 14 физических и юридических лиц, "в связи с серьезными нарушениями прав человека и проявлениями цензуры".

"Наши санкции также нацелены на иранскую программу баллистических ракет и на дестабилизирующие действия, которые все еще ставят в приоритет экономическому благополучию народа Ирана", - отмечается в заявлении минфина США.

Среди попавших в список лиц - аятолла Садик Лариджани, глава судебной системы Ирана. Он является братом спикера иранского парламента Али Лариджани.

Он был среди тех, кто призывал к подавлению недавних антиправительственных протестов в иранских городах.

Реакция Ирана

Иран заявил, что примет меры и "ответит соответствующим образом на враждебные действия США".

"Враждебные и незаконные действия режима Трампа по внесению Лариджани в санкционный список… пересекли все дозволенные границы поведения в международном сообществе и являются нарушением международного права и двусторонних и международных обязательств США, на которые, безусловно, ИРИ ответит серьезной реакцией Исламской Республики", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

Во время избирательной кампании и уже на посту президента Дональд Трамп неоднократно подвергал соглашение с Ираном резкой критике.

(Ядерная сделка с Ираном, официально известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), считается одним из главных внешнеполитических достижений 44-го президента США Барака Обамы. - Ред.)

В 2015 году Иран заключил соглашение с США и ведущими странами об отказе от разработки ядерного оружия в обмен на снятие некоторых экономических санкций, в том числе - запрета на международную торговлю нефтью.

Правительства ведущих европейских стран считают соглашение с Ираном важным условием для международной безопасности.

В то же время ряд стран, в том числе действующая администрация США и Израиль, опасаются, что соглашение не дает твердых гарантий отказа Ирана от разработки ядерного оружия.