В Афганистане погибли минимум 7 украинцев - МИД

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ранее медиа сообщали о разном количестве погибших в Афганистане граждан Украины - от шести до девяти

В результате нападения боевиков на отель в Кабуле погибли по меньшей мере семь украинцев. Однако, это количество еще может возрасти, ведь идентификация тел продолжается. Об этом ВВС Украина рассказала пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.

В целом в нападении погибло более тридцати человек.

Ранее медиа сообщали о разном количестве погибших в Афганистане граждан Украины - от шести до девяти.

По данным МИД Украины, они работали в афганской авиакомпании Kam Air.

"Где иностранцы?"

Очевидец, который находился в отеле Intercontinental в момент нападения, описал ВВС детали того, как разворачивалась трагедия. Мужчина, имя которого мы не называем из соображений безопасности, рассказал, что спасся потому, что сообщил нападающим, что он - афганец. По его словам, нападавшие заявили, что не будут убивать афганцев, и кричали: "Где иностранцы?"

Вооруженные мужчины вошли в отель около 21 вечера по местному времени (18:30 по Киеву) субботы. Менеджер отеля Ахмад Харис Найаб заявил, что нападавшие вошли в отель через кухню. В это время гости отеля ужинали.

По словам анонимного очевидца ВВС, войдя в гостиницу, нападавшие начали стрелять в воздух, а затем - убили женщину, которая, предположительно была иностранкой. Они направили пистолеты на него, но узнав, что он афганец, убрали оружие и бросились искать иностранцев в других помещениях отеля.

Копірайт зображення AFP Image caption Афганские спецназовцы освободили отель Intercontinental в воскресенье утром

В то же время другой свидетель, Хасиб, рассказал Tolo News, что нападавшие сначала попросили подать им еду. "Они были одеты в очень стильную одежду, - рассказал он. - Они подошли ко мне и заказали еду. Я подал им блюда, они поблагодарили и сели на свои места. Потом они достали оружие и начали стрелять в людей".

"Вокруг меня лежали десятки мертвых тел", - рассказал он.

Осада отеля длилась около 12 часов. Освободить отель удалось в воскресенье утром.

Афганские силы спецназначения ночью высадились из вертолетов на крышу отеля. В министерстве внутренних дел Афганистана сообщили, что афганский спецназ работал совместно с западными силами безопасности.

Все нападавшие - их было трое - убиты. Более 160 человек - гостей и персонала отеля - спасены.

Отель Intercontinental в Кабуле находится в государственной собственности и не является частью глобальной сети гостиниц с таким же названием. Его часто используют как место для проведения свадеб, конференций и политических собраний.