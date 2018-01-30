Заместителя главы ФБР Маккейба уволили из-за критики Трампа

Копірайт зображення Reuters Image caption Заместитель директора Федерального бюро расследований, которого президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял в предвзятости, ушел в отставку.

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, которого президент Трамп обвинял в предвзятом отношении, не вернется из отпуска.

По информации канала CBS, на Маккейба оказывали давление, чтобы заставить его отказаться от должности до официальной отставки в марте.

Источник канала сообщил, что Эндрю Маккейб не вернется на работу из отпуска.

Неделю назад СМИ сообщили, что Дональд Трамп планировал добиться отставки Маккейба, которого ранее обвинял в предвзятом отношении к себе.

Трамп считает, что это могло повлиять на расследование о вероятном зговоре команды Трампа с Россией во время предвыборной компании.

По словам президента Трампа, Маккейб был предвзятым, потому что его жена получала сотни тысяч долларов от организаций, связанных с Хилллари Клинтон.

В Белом доме заявили, что ни президент, ни его администрация не причастны к отставке Маккейба.

"Это решение приняли не в Белом доме. Президент не участвовал", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в понедельник.

Почему это важно?

Эндрю Маккейб - бывший подчиненный Джеймса Коми, которого Дональд Трамп уволил с поста главы ФБР в прошлом году.

После увольнения Коми расследование возглавил Маккейб.

Позже Трамп номинировал на пост директора бюро Кристофера Рэя, кандидатуру которого в августе поддержал сенат.

Недавно Рэй пригрозил подать в отставку, потому что генпрокурор Джефф Сешнс якобы давил на него, чтобы тот уволил Маккейба, сообщал на прошлой неделе вашингтонский портал Axios.