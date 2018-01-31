Задержанные принцы и чиновники Саудовской Аравии отдали $ 107 млрд

Копірайт зображення GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images Image caption Задержанные миллиардеры, принцы и бывшие чиновники содержались в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде

Власти Саудовской Аравии взыскали более 107 млрд долларов с задержанных по подозрениям в коррупции бизнесменов и высокопоставленных чиновников, говорится в сообщении генпрокурора страны шейха Сауда аль-Моджеба.

Платежи представляют собой сочетание "различных видов активов, включая недвижимость, коммерческие объекты, ценные бумаги, денежные средства и другие активы", пояснил генеральный.

Антикоррупционная кампания наследного принца Мухаммеда бен Салмана потрясла королевство в ноябре. 4 ноября в Саудовской Аравии были арестованы десятки человек, включая принцев, министров, бывших чиновников и бизнесменов. Среди них один из богатейших людей в мире - принц аль-Валид бин Талал, бывший глава Королевского суда Халид аль-Тувайджри и саудовский медиамагнат Валид аль-Ибрагим.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Решительный принц: что происходит в Саудовской Аравии?

В общей сложности 381 человек был вызван для допроса в качестве подозреваемого либо для представления доказательств.

Некоторые лица были освобождены из-за недостаточности доказательств вины.

Власти не стали заключать соглашения об урегулировании с 56 людьми "из-за других находящихся на рассмотрении уголовных дел, с тем чтобы продолжить процесс расследования", говорится в заявлении.

Задержанные миллиардеры, принцы и бывшие чиновники содержались в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. 30 января отель был очищен от всех задержанных.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Антикоррупционная кампания наследного принца Мухаммеда бен Салмана потрясла королевство в ноябре 2017 года

В последние дни отель покинули принц Аль-Валид бен Таляль, владелец медиахолдинга MBC Аль-Валид аль-Ибрагим, а также глава строительного холдинга Saudi Binladin Group Бакр бен Ладен.