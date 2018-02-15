Адвокат Трампа признал, что заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс

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Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что из своего кармана заплатил звезде порнофильмов Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов в 2016 году. Трампа многократно обвиняли в связи с порнозвездой, но Коэн отрицает, что у Дэниэлс и президента был роман.

Признание Коэна прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о том, что Сторми Дэниэлс заплатили за молчание о предполагаемой связи с Трампом.

Коэн отказался уточнить, за что заплатил деньги Дэниэлс.

Сама порнозвезда утверждает, что связь с президентом у нее была - впервые она заявила об этом в интервью 2011 года.

По словам Коэна, Трамп "категорически отрицает" факт связи.

"Ни Trump Organization, ни его предвыборный штаб не были участником сделки с мисс Клиффорд [настоящее имя Сторми Дэниэлс - Стефани Клиффорд] и ни одна из этих сторон не компенсировала мне эту выплату, ни прямо, ни косвенно", - заявил Коэн.

По словам Коэна, то же самое он сказал на встрече с Федеральной избирательной комиссией.

"Выплата мисс Клиффорд была законной, это не было ни взносом в избирательный фонд, ни платежом избирательного штаба", - сказал Коэн.

В интервью журналу InTouch 2011 года сама Сторми Дэниэлс говорила, что вступила в половую связь с Трампом в 2006 году, вскоре после рождения его сына Бэррона от жены Мелании.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По версии Дэниэлс, президент вступил с ней в связь 11 лет назад

Газеты вспомнили об интервью Дэниэлс в прошлом месяце, когда издание Wall Street Journal сообщило, что порнозвезде накануне победы Трампа на выборах 2016 года заплатили за то, чтобы она подписала договор о неразглашении связи с Трампом.

Клиффорд тогда как раз договаривалась об участии в эфире одного из телеканалов, где она предположительно должна была говорить о Трампе.

Отвечая на вопрос CNN о том, за что заплатили Сторми Дэниэлс, Коэн заявил: "Тот факт, что какое-то утверждение - неправда, не значит, что оно не может вам навредить".

"Я всегда буду защищать господина Трампа", - добавил он.

В конце января агент Сторми Дэниэлс по связям с общественностью выпустила заявление от имени актрисы, в котором та отрицала роман с Трампом.

Однако многие заметили, что ее подпись под заявлением не похожа на ее же автограф на более раннем документе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В январе Дэниэлс устроила большую вечеринку по поводу Супербоула

С тех пор Дэниэлс часто появлялась на телевидении, но в ответ на вопросы о связи с Трампом молчала.