В Крыму осудили украинца Захтея: в чем суть дела
Верховный суд аннексированного Крыма признал гражданина Украины Андрея Захтея виновным в "подготовке диверсий" на полуострове в 2016 году, сообщает агентство "Интерфакс".
Захтею назначили наказание в виде 6,5 года колонии строгого режима.
Его признали виновным в подготовке диверсий в составе организованной группы, незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ, приобретении официальных документов и использовании поддельного документа.
"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья Сергей Погребняк.
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В назначенный срок входят те полтора года, которые заключенный провел в СИЗО.
В комментарии для BBC Украина адвокат Андрея Захтея Игорь Пивоваров подтвердил факт приговора и отметил, что обжалует его в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда России.
"С учетом наличия целого ряда обстоятельств, смягчающих вину, а именно: наличие на иждивении двух малолетних детей, положительных характеристик, отсутствия судимостей, полное признание вины, наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, является чрезмерно суровым", - отметил он.
Дело 42-летнего Андрея Захтея рассматривалось в суде в закрытом режиме.
Журналисты присутствовали лишь во время объявления результативной части приговора.
В августе 2016 года российская Федеральная служба безопасности сообщила о якобы попытке прорыва с Украины в Крым "диверсионно-террористических групп".
Тогда задержали нескольких украинцев, среди которых и был 42-летний Захтей. При осмотре запасного колеса в его автомобиле были обнаружены 3 кг взрывчатки и гранаты.
Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что задержанные в Крыму люди являются украинскими агентами.
Родственники Захтея заявили, что он - обычный таксист, который работал на полуострове.
Украинец сначала через своих защитников заявлял, что признательные показания у него выбивали, пытая током, но позже, летом 2017 года, пошел на сделку со следствием и отказался от услуг нанятых адвокатов.
Задержанный по тому же делу "прорыва диверсантов" Евгений Панов также заявлял, что после задержания к нему применялись пытки.
Судебный процесс по делу Евгения Панова продолжается.
Другие крымские "диверсанты"
- В ноябре 2016 года вКрыму задержали экс-служащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко. Как утверждала ФСБ, по заданию украинской разведки он собирал секретные данные.
- В сентябре 2017 года ФСБ России в Симферополе задержала россиян Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова. В российской спецслужбе утверждали, что они собирали и передавали спецслужбам Украины секретные данные о Черноморском флоте.
- В июле 2017 года Киевский районный суд Симферополя приговорил к 3,5 годам колонии Алексея Стогния. Его задержали осенью 2016-го по подозрению в работе на украинском военную разведку.
- В том же месяце к 12 годам колонии был приговорен 61-летний гражданин Украины Алексей Сизонович. Его признали виновным в подготовке теракта, незаконном обороте взрывчатых устройств и незаконном пересечении границы России.
- В августе 2017 года ФСБ сообщила о задержании в Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко. В российской спецслужбе утверждали, что он по заданию СБУ должен был повредить линии электропередач (ЛЭП) в Судаке, создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак - Новый Свет, а также поджечь лес и один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.
- 11 февраля 2018 года ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко по подозрению в шпионаже.