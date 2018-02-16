Вмешательство в выборы в США: 13 россиянам предъявили обвинение
- 16 февраля 2018
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Американские власти предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.
Соответствующие документы обнародовало в пятницу министерство юстиции США.
Эта новость обновляется, и в ближайшее время будет опубликована более подробная информация.