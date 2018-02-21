Почему город в Австралии окрасился в оранжевый цвет?

Копірайт зображення QUEENSLAND POLICE

На австралиский город Чарлвилл (штат Квинсленд) обрушилась песчаная буря, окрасив его в оранжевый цвет. В результате непогоды повалены деревья, а также повреждены здания.

Местные власти объяснили, что буря принесла в город несколько тонн песка.

По оценкам метеорологов, пылевой шторм растянулся примерно на 200 км. Порывы ветра достигали 96 м/с, а видимость в местном аэропорту снизилась до 200 метров.

Однако многие люди не хотят пропускать природное "цветопредставление" и стараются запечатлеть столь редкое явление.

Копірайт зображення QUEENSLAND POLICE Image caption Метеорологи сообщили о низкой видимости

Некоторые местные жители сообщили, что шторм застал их врасплох.

"Мы услышали грохот, поэтому вышли на улицу ... Обернулись и увидели большой красный шторм", - сказал Пейдж Дональд из Австралийской вещательной корпорации.

Другой житель города написал в Facebook, что это продолжалось несколько часов. Были и те, кто жаловался, что не успел подготовить свои дома к стихийному бедствию.

"Я не закрыла окно в спальне перед уходом на работу! Стиральная машина с этим не справится", - написала Соня Стрит, разместив фотографию покрытой пылью кровати.

Копірайт зображення QUEENSLAND POLICE Image caption Пыльная буря застала местных жителей врасплох

По данным полиции, шторм продолжался несколько часов и повредил некоторые дома в городе.