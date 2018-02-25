Совет безопасности ООН проголосовал за перемирие в Сирии
Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим.
Как говорится в документе, все стороны должны немедленно прекратить столкновения и обеспечить соблюдение гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы доставить гуманитарную помощь и провести эвакуацию тяжелобольных и раненых.
Перемирие не распространяется на военные операции против группировок "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" и других связанных с ними огранизаций.
Резолюция принята на фоне бомбардировок сирийскими правительственными войсками Восточной Гуты - последнего крупного региона, находящегося в руках повстанцев.
Россия ранее заявила о желании внести поправки в текст резолюции, чем навлекла на себя обвинения в попытке затянуть вопрос.
По данным активистов, за прошедшую неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских.
Ответные ударі, которые нанесли повстанцы по Дамаску, унесли жизни по меньшей мере 16 гражданских.
По данным активистов, через несколько минут после принятия резолюции ООН Восточная Гута вновь подверглась обстрелам.
Базирующийся в Лондоне Сирийский центр наблюдения за правами человека утверждает, что удары осуществляют как сирийские правительственные, так и российские самолеты.
Россия отрицает прямое участие в авиаударах.
Сирийское правительство утверждает, не наносит удары по гражданским, а имеет целью освободить Восточную Гуту от "террористов" - термин, которым в сирийском правительстве называют как исламских боевиков, так и антиправительственных повстанцев, удерживающих анклав.
Однако бомбардировки затрагивают территорию, где находятся около 400 тыс. человек.
Благотворительные агентства сообщают, что за неделю в регионе было разрушено несколько госпиталей.
По данным авторов резолюции, 5,6 млн человек в 1244 населенных пунктах страны находятся в состоянии острой нужды. Генсек ООН ранее охарактеризовал обстановку в Восточной Гуте как "сущий ад на Земле".