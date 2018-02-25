Совет безопасности ООН проголосовал за перемирие в Сирии

Копірайт зображення AFP Image caption Резолюцию о перемирии в Сирии обсуждали три дня

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим.

Как говорится в документе, все стороны должны немедленно прекратить столкновения и обеспечить соблюдение гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы доставить гуманитарную помощь и провести эвакуацию тяжелобольных и раненых.

Перемирие не распространяется на военные операции против группировок "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" и других связанных с ними огранизаций.

Резолюция принята на фоне бомбардировок сирийскими правительственными войсками Восточной Гуты - последнего крупного региона, находящегося в руках повстанцев.

Россия ранее заявила о желании внести поправки в текст резолюции, чем навлекла на себя обвинения в попытке затянуть вопрос.

По данным активистов, за прошедшую неделю в Восточной Гуте погибли более 500 гражданских.

Ответные ударі, которые нанесли повстанцы по Дамаску, унесли жизни по меньшей мере 16 гражданских.

Копірайт зображення AFP Image caption Усиленные удары по городам в Восточной Гуте продолжаются неделю

По данным активистов, через несколько минут после принятия резолюции ООН Восточная Гута вновь подверглась обстрелам.

Базирующийся в Лондоне Сирийский центр наблюдения за правами человека утверждает, что удары осуществляют как сирийские правительственные, так и российские самолеты.

Россия отрицает прямое участие в авиаударах.

Сирийское правительство утверждает, не наносит удары по гражданским, а имеет целью освободить Восточную Гуту от "террористов" - термин, которым в сирийском правительстве называют как исламских боевиков, так и антиправительственных повстанцев, удерживающих анклав.

Однако бомбардировки затрагивают территорию, где находятся около 400 тыс. человек.

Благотворительные агентства сообщают, что за неделю в регионе было разрушено несколько госпиталей.

По данным авторов резолюции, 5,6 млн человек в 1244 населенных пунктах страны находятся в состоянии острой нужды. Генсек ООН ранее охарактеризовал обстановку в Восточной Гуте как "сущий ад на Земле".