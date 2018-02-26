ВВС запускает программу новостей на Громадском ТВ

Image caption Ведущая программы новостей BBC News Украина - Мария Коренюк

26 февраля BBC News Украина запускает свою первую телевизионную программу.

Выпуски новостей будут выходить в прямом эфире Громадского ТВ с понедельника по пятницу, в 22:00 по Киеву.

Также вы сможете посмотреть трансляцию на сайте bbc.ua и на YouTube-канале ВВС News Украина.

В 12-минутных выпусках новостей наша команда будет освещать самые актуальные события в мире и Украине.

Чтобы подробнее и интереснее представлять репортажи и аналитику ВВС, ведущие в лондонской студии будут использовать сенсорный экран.

Запуск телепрограммы на украинском - это часть глобального расширения Всемирной службы ВВС в Европе, Африке и Азии.

"Этот запуск является новой вехой в развитии контента ВВС на украинском языке. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с Громадским ТВ мы сможем предложить его зрителям", - рассказывает главный редактор ВВС News Украина Нина Курьята.

Екатерина Горчинская, исполнительный директор Громадского ТВ, отмечает: "Для нас большая честь и гордостью быть партнером ВВС в новом проекте. Мы имеем общие ценности и очень рады, что наш совместный проект будет помогать качественно информировать украинцев на родном языке".

ВВС News Украина - часть Всемирной службы BBC, недельная аудитория которой составляет 269 млн.

Кроме вебсайта, мы предлагаем свой контент на YouTube, а также в Facebook, Twitter, Instagram и Telegram.