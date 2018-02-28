Словакия предлагает 1 млн евро за информацию об убийстве журналиста

Копірайт зображення Getty Images Image caption Словацкий премьер Роберт Фицо предложил вознаграждение за информацию об убийстве журналиста

Словацкий премьер Роберт Фицо предложил вознаграждение в 1 млн евро за информацию об убийстве журналиста.

27-летнего Яна Кучака, который работал в отделе расследований издания Aktuality.sk, и его подругу Мартину Куснирову застрелили дома. Их тела нашли в воскресенье с огнестрельными ранами.

Фицо провел пресс-конференцию во вторник, на которой стоял рядом с пачками банкнот евро, которые правительство обещает в обмен на информацию об убийстве.

После убийства в прессе распространились различные гипотезы относительно мотивов преступления.

Коллеги Кучака из словацких СМИ говорят, что властям нужно обратить внимание на последнюю незавершенную статью убитого журналиста.

В ней он утверждает, что в восточной Словакии бизнесмены, связанные с итальянской мафией Ндрангета, разворовывают деньги из структурных фондов ЕС.

Он также отмечал, что мафия имеет связи со словацкими политиками.

Ранее местные СМИ пытались установить, существовали ли связи мафии с советницей премьера Фицо Марией Трошковой.

"Не привязывайте невиновных людей без каких-либо доказательств к двойному убийству. Это уже не смешно", - прокомментировал ситуацию с советницей Фицо во вторник.

Он также пожаловался на "политическое злоупотребление трагедией" после пресс-конференции оппозиционных политиков, на которой они связали убийство с руководящей партией "Смер".

Оппозиционные группы призвали к проведению новых антикоррупционных протестов в словацкой столице Братиславе в среду.

Руководитель словацкой полиции Тибор Гаспар заявил, что власти допросили 20 человек по делу и обратились к Чехии и Италии по поводу расследования.

По его словам, мотив был "скорее всего" связан с журналистской деятельностью Кучака.

Как и убитая в октябре мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция, Ян Кучак работал над расследованием панамских файлов.

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