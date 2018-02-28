Словакия предлагает 1 млн евро за информацию об убийстве журналиста

  • 28 февраля 2018
Словацький прем'єр Роберт Фіцо запропонував винагороду за інформацію про вбивство журналіста Копірайт зображення Getty Images
Image caption Словацкий премьер Роберт Фицо предложил вознаграждение за информацию об убийстве журналиста

Словацкий премьер Роберт Фицо предложил вознаграждение в 1 млн евро за информацию об убийстве журналиста.

27-летнего Яна Кучака, который работал в отделе расследований издания Aktuality.sk, и его подругу Мартину Куснирову застрелили дома. Их тела нашли в воскресенье с огнестрельными ранами.

Фицо провел пресс-конференцию во вторник, на которой стоял рядом с пачками банкнот евро, которые правительство обещает в обмен на информацию об убийстве.

После убийства в прессе распространились различные гипотезы относительно мотивов преступления.

Коллеги Кучака из словацких СМИ говорят, что властям нужно обратить внимание на последнюю незавершенную статью убитого журналиста.

В ней он утверждает, что в восточной Словакии бизнесмены, связанные с итальянской мафией Ндрангета, разворовывают деньги из структурных фондов ЕС.

Он также отмечал, что мафия имеет связи со словацкими политиками.

Ранее местные СМИ пытались установить, существовали ли связи мафии с советницей премьера Фицо Марией Трошковой.

"Не привязывайте невиновных людей без каких-либо доказательств к двойному убийству. Это уже не смешно", - прокомментировал ситуацию с советницей Фицо во вторник.

Он также пожаловался на "политическое злоупотребление трагедией" после пресс-конференции оппозиционных политиков, на которой они связали убийство с руководящей партией "Смер".

Оппозиционные группы призвали к проведению новых антикоррупционных протестов в словацкой столице Братиславе в среду.

Руководитель словацкой полиции Тибор Гаспар заявил, что власти допросили 20 человек по делу и обратились к Чехии и Италии по поводу расследования.

По его словам, мотив был "скорее всего" связан с журналистской деятельностью Кучака.

Как и убитая в октябре мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция, Ян Кучак работал над расследованием панамских файлов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Новости по теме