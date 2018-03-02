"Критическая пятница": почему "Нафтогаз" просит потреблять меньше газа

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"Нафтогаз" призвал украинцев сократить потребление газа, обвинив российский "Газпром" в "создании кризиса". Об этом говорится в сообщении, размещенном компанией в Facebook.

Как там объяснили, газа в украинских подземных хранилищах "много", но существуют технические ограничения в количестве газа, который можно поднять из хранилищ в течение суток.

В возникновении такой ситуации "Нафтогаз" обвиняет российский "Газпром" и утверждает, что накануне тот на 20% снизил давление в газопроводах на своей стороне и свел к минимуму продажи газа другим клиентам.

"Цель - осуществить мечту или об "Украина замерзла", или об "Украина - ненадежный транзитер и отбирает газ", - заявил" Нафтогаз ".

Там также утверждают, что наиболее критическими будут 3-4 дня, пока в Украине не закончатся холода.

Уменьшение температуры в помещении на 1 градус днем ​​и на 2 градуса ночью могут сэкономить 8-9% потребления газа в сутки, разъяснили в компании.

"Наши подземки сейчас работают на максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, мы закрываем остальные потребности импортом газа из Европы, где также необычные холода. Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день - самый критический", - сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал ОАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных споров между компаниями, за поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

Другое арбитражное решение относительно контракта на поставку российского газа в Украину было принято в конце декабря 2017 года.

"Газпром" же заявил, что арбитраж признал основные положения контракта на закупку газа в 2009-2019 годах действующими и удовлетворил большую часть требований российской компании.

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