"Украину на колени не поставят" - что еще Порошенко сказал в Укратрансгазе?
Украине удалось покрыть дефицит газа - об этом заявил президент Петр Порошенко во время совещания на предприятии "Укртрансгаз" по поводу, как сообщили в его администрации, попытки России и "Газпрома" сорвать предусмотренные контрактом поставки топлива в Украину.
Он также сказал, что худшее в этой ситуации уже позади, и поблагодарил украинцев за солидарность.
О чем еще говорил президент в субботу?
О стабилизации
"Первое и главное - критическая ситуация, которая возникла с газоснабжением в связи с попыткой РФ и РАО "Газпром" сорвать выполнение контракта на поставку газа в Украину, уже позади", - сказал Петр Порошенко.
По его словам, по состоянию на утро субботы в Украину были существенно увеличены поставки газа из Европейского Союза - из Польши, Словакии, Венгрии.
"Весь дефицит состоянию на сейчас полностью покрыт", - добавил президент, отметив, что сейчас Украина имеет на 2 млрд больше газа, чем в прошлом году.
"На сегодняшний день мы имеем стабилизированную ситуацию с газоснабжением. У нас достаточно газа в подземных хранилищах".
О шантаже
России не удалось спровоцировать Украину и дестабилизировать ситуацию в энергетической сфере, считает украинский лидер.
"Времена газового шантажа Российской Федерацией нашего с вами государства уже в прошлом. Никто Украину на колени не поставит", - подчеркнул он.
"Очень надеялись россияне, что Украина начнет отбор газа из транзита. Не дождутся. Украина - надежный транзитер, надежное государство, надежный партнер", - также сказал президент.
По словам Петра Порошенко, транзит газа в ЕС обеспечили полностью.
О солидарности
Президент заявил, что после призыва власти экономить топливо, потребление газа сократили с 205 млрд кубических метров в сутки до 180 млрд.
"Я очень благодарен украинцам за национальную солидарность, которую они проявили вчера, откликнувшись на обращение по сокращению потребления газа", - сказал Петр Порошенко.
Сейчас, по его словам, "система уже сбалансирована и стабилизирована", а все убытки компенсируют.
Что произошло
Накануне "Нафтогаз" призвал украинцев сократить потребление газа, обвинив российский "Газпром" в "создании кризиса".
В компании пояснили, что газа в украинских подземных хранилищах "много", но существуют технические ограничения в количестве газа, который можно поднять из хранилищ в течение суток.
В возникновении такой ситуации "Нафтогаз" обвинил российский "Газпром" и заявил, что накануне тот на 20% снизил давление в газопроводах на своей стороне и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.
"Цель - осуществить мечту или об "Украина замерзла", или об "Украина - ненадежный транзитер и отбирает газ", - заявил" Нафтогаз ".
Почему произошло
Перед этим "Газпром" отказался поставлять газ в Украину.
Это произошло после того, как 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
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"Газпром" же заявил, что арбитраж признал основные положения контракта на закупку газа на 2009-2019 годы действующими и удовлетворил большую часть требований российской компании.
"За 15 минут до 1 марта, когда должны были начаться поставки российского газа, нам сообщили, что газа не будет. И сделали попытку вернуть (предоплаченные. - Ред.) средства", - отметил Петр Порошенко.
Что дальше
В "Нафтогазе" отметили, что критически важно пережить 3-4 дня, пока в Украине не пройдут холода.
Деньги, которые обязал вернуть Украине Стокгольмский арбитраж, "Газпром" заплатит "до последней копейки", убежден президент: "По этому поводу у меня нет никаких сомнений".
"Из карманов украинцев это подорожание вытягиваться точно не будет", - добавил он.
"Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины" - об этом в субботу сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.
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