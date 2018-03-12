Копірайт зображення Reuters Image caption Владимир Путин в 2014 году приказал сбить турецкий пассажирский самолет, выполнявший рейс из Харькова в Стамбул

Российский президент Владимир Путин в 2014 году приказал сбить пассажирский самолет, который летел из Украины в Турцию. Об этом он заявил в интервью политическому обозревателю Андрею Кондрашову в документальном фильме "Путин".

Владимир Путин рассказал, что этот случай произошел накануне открытия Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года.

"Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул, захватили, похитители требуют посадки в Сочи", - отметил президент России.

Речь идет о самолете Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявшем рейс из Харькова в Стамбул. По словам пилотов, тогда один из пассажиров сказал, что у него есть бомба и приказал поворачивать самолет на Сочи.

Сотрудники спецслужб сообщили Путину, что в таких чрезвычайных ситуациях самолеты сбивают.

"Я сказал им: действуйте в соответствии с планом", - отметил президент России.

В небо подняли российскую боевую авиацию, но оказалось, что это была пьяная выходка пассажира.

Первую часть документального фильма "Путин" опубликовал в соцсети "Одноклассники" российский журналист Дмитрий Киселев.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.