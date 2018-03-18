Медведь и гроб: как россиянам не дают голосовать в Украине

Копірайт зображення ВВС Image caption Акция протеста против выборов президента РФ в Киеве

Правоохранители и митингующие продолжают не впускать в здание посольства и консульств России в Украине желающих проголосовать на выборах президента РФ.

18 марта в России выбирают президента. В Украине россиянам запретили голосовать из-за проведения выборов в аннексированном Крыму.

В Киеве перекрыли одну из главных улиц

В Киеве полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, где расположено посольство, перекрыв дорогу металлической и деревянной оградой. Городской транспорт пустили в объезд.

Копірайт зображення ВВС

У забора находятся представители "Национальных дружин", "Национального корпуса", "Правого сектора". Они греются у огня в бочках, держат плакаты. Также там находятся медики из Красного Креста.

У ограждений активисты разместили кабинку биотуалета с надписью "Избирательная кабинка", привели игрушечного медведя.

Кроме того, у ограждения поставили карикатурный памятник российскому президенту, а также его чучело.

Копірайт зображення ВВС Image caption Перекрытые улицы в Киеве

В центре Киева в воскресенье дежурят около 1500 правоохранителей.

В посольстве открылся участок для голосования, в выборах участвуют работники учреждения, сообщает посольство РФ в Twitter.

Блокируют во Львове и Харькове

Около 50 активистов блокируют генеральное консульство России во Львове. Двух граждан РФ не пустили на голосование.

Копірайт зображення unian Image caption Пикет во Львове

В Харькове Генконсульство России охраняют около 300 бойцов Нацгвардии и сотрудников полиции. К зданию принесли гроб с чучелом Путина.

Копірайт зображення unian Image caption Акция в Харькове

"Ежи" в Одессе

В Одессе проукраинские активисты проводят акцию на улице Гагаринское плато, где расположено генконсульство РФ, протестуя против выборов российского президента в Украине.

Там находятся около 50 митингующих. У диппредставительства поставили около двух десятков мешков с песком в виде баррикады и три "противотанковых ежа". На мешках прикрепили плакаты: "Разве рабам нужны выборы?", "Карантин на москалей". Звучат такие песни как "Смерека" и "Воины света".

Утром поступило анонимное сообщение о том, что улица, на которой расположено консульство РФ, заминирована. Была проведена эвакуация, но взрывчатку не нашли.

Блокирование выборов из-за Крыма

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах российского президента. В заявлении министерства говорится, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории аннексированного Крыма. В день выборов доступ в учреждения будут иметь исключительно люди с дипломатическим статусом.

МВД обратилось к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины.

Копірайт зображення ВВС Image caption Правоохранители у посольства РФ в Киеве

В посольстве России в Киеве заявили, что "возмущены" решением Украины запретить голосование. Там также добавили, что сделают все, чтобы в день голосования избирательные участки в российских учреждениях в Украине были открыты.

Украина призывает весь мир не признавать выборы президента России в Крыму. В начале марта соответствующее обращение к международному сообществу приняла Верховная Рада.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призывает крымчан не голосовать на выборах президента России на территории аннексированного полуострова, называя их незаконными. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства.

На админгранице с Крымом проходит акция протеста с целью призвать украинцев в Крыму не голосовать.

Россия же заявила, что выборы президента в Крыму и Севастополе проведет в запланированном режиме, несмотря на заявления Украины.

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