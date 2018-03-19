Война в Сирии: Турция вытеснила курдских боевиков из Африна

Копірайт зображення Reuters

Подразделения Свободной сирийской армии, которые поддерживает Турция, захватили центральную часть сирийского города Африн, находившегося под контролем курдов.

Как подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, это произошло в воскресенье утром.

Турецкие военные уже два месяца ведут операцию, чтобы вытеснить из Африна курдов, которых Анкара считает террористической группировкой.

Более 150 тысяч жителей Африна бежали из города за последние дни. По словам местных активистов, погибли 280 гражданских. Турецкие власти это заявление отвергают.

Как сообщается, военные прочесывают улицы в центре города, в поисках бойцов Курдских отрядов народной самообороны.

Копірайт зображення AFP

Турция считает эти отряды частью запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), которая уже несколько десятилетий борется за курдскую автономию на юго-востоке страны.

Руководство Курдских отрядов народной самообороны отрицает любые связи с РПК. Эту позицию поддерживают США, которые сотрудничают с курдскими отрядами народной самообороны в борьбе с джихадистами группировки "Исламское государство".

Анкара считает, что курды не должны входить в коалицию с США, и пытается предотвратить захват курдами турецкой границы с Сирией.

Копірайт зображення AFP

С 20 января турецкая армия в сирийском городе Африн проводит операцию "Оливковая ветвь", которая направлена ​​против военизированных формирований курдов. Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из города Африн, который они занимают с 2012 года.

Продолжит ли Турция наступление?

По словам Марка Лоуэна, корреспондента BBC в Турции, президент Эрдоган вывел ключевой район из-под контроля Курдских отрядов народной самообороны и сплотил большинство населения, которое поддерживает его действия.

• Почему Турция начала военную операцию в Сирии

Он также отмечает, что сейчас главный вопрос в том, станет ли Турция продвигаться в другие районы, где находятся Курдские отряды народной самообороны, а именно - в Манбидж, на севере Сирии.

Г-н Лоуэн считает, что это может привести к столкновению турецких войск с американскими солдатами, союзниками курдских отрядов. Все теперь будет зависеть от переговоров между Анкарой и Вашингтоном, хотя увольнение госсекретаря США Рекса Тиллерсона лишает Турцию важного посредника.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram