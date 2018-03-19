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Мужчины с низким уровнем сперматозоидов более склонны к определенным проблемам со здоровьем, которые повышают риск других заболеваний.

К такому выводу пришли авторы нового исследования с участием 5177 мужчин.

Во время исследования обнаружили, что мужчины с низким количеством сперматозоидов на 20% чаще имеют больше жира в организме, повышенное артериальное давление и больше "плохого" холестерина.

У них также было гораздо больше шансов иметь низкий уровень тестостерона.

Авторы исследования утверждают, что это свидетельствует о том, что мужчинам с низким уровнем сперматозоидов следует проходить диагностику других проблем со здоровьем.

Факторы риска

С низким количеством сперматозоидов и проблемами с качеством спермы сталкивается каждая третья пара, которая пытается забеременеть.

В рамках этого нового исследования ученые изучали мужчин из бесплодных пар в Италии, чтобы выяснить, является ли качество спермы также маркером общего здоровья мужчин.

Они обнаружили, что большинство мужчин с низким уровнем сперматозоидов имели метаболический синдром - набор факторов риска, включая более высокий индекс массы тела (ИМТ) и повышенное артериальное давление. Это увеличивает риск развития диабета, сердечных заболеваний и инсульта.

У них также было в 12 раз больше шансов иметь низкий уровень тестостерона, что снижает мышечную массу и плотность костей и может быть предшественником остеопороза, который ослабляет кости и повышает риск переломов.

Д-р Альберто Ферлин, возглавлявший исследование, говорит: "Бесплодные мужчины более склонны иметь другие серьезные проблемы со здоровьем или факторы риска, которые могут ухудшить качество жизни и сократить ее продолжительность. Оценка фертильности дает людям уникальную возможность для диагностики состояния здоровья я и профилактики заболеваний".

Копірайт зображення Getty Images Image caption По мнению исследователей, качество спермы может быть маркером мужского здоровья

Однако авторы исследования подчеркнули, что они не доказали, что низкий уровень сперматозоидов вызывает метаболические проблемы, а лишь обнаружили между ними связь.

Дополнительные исследования

Кевин Макэлени, консультант-уролог в Центре рождаемости Ньюкасла, говорит, что на данный момент мужчин с проблемами со спермой редко направляют на обследование по поводу других проблем со здоровьем.

"Это сигнал клиникам по вопросам фертильности - в частности, думать о других проблемах со здоровьем у их пациентов", - отмечает он.

Профессор андрологии из Шеффилдского университета Аллан Пейси считает, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять связь между проблемами фертильности у мужчин и другими болезнями.

"Сейчас нет никаких свидетельств того, что недостаточность репродуктивной функции у мужчин вызывает другие проблемы со здоровьем. По моему мнению, они скорее имеют общую причину", - считает он.

Исследование будет представлено на ENDO 2018 - 100-м ежегодном съезде Общества эндокринологии в Чикаго.

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