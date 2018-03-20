Удар на опережение: Савченко "анонсировала" доказательства Луценко

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко отрицает обвинения в подготовке терактов

Член парламента Надежда Савченко, которую обвинили в подготовке нападения на Верховную Раду, рассказала, какие доказательства, по ее мнению, должен вскоре представить генпрокурор Юрий Луценко.

21 марта на заседании комитета Рады по вопросам регламента Луценко сделает представление о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности.

Рассмотреть этот вопрос и дать согласие на арест политика Верховная Рада может уже в четверг.

По утверждению Надежды Савченко, у следствия действительно есть материалы якобы подготовки ею силовых действий и взрывов в парламенте, однако это все - "ложная симуляция" и "блеф", которые она специально придумывала.

Чтобы рассказать об этом, во вторник она собрала специальный брифинг.

По ее словам, свою "политическую провокацию" она начала готовить якобы после того, как власти и администрация президента трижды "давали приказ ее убить".

В пресс-службе Администрации президента сказали ВВС News Украина, что "пока не комментируют ситуацию".

По версии, которую на прошлой неделе озвучил Юрий Луценко, Савченко готовила нападение на парламент с использованием гранат, автоматов, а также хотела подорвать купол Верховной Рады.

Ряд депутатов, в том числе и жена генпрокурора Ирина Луценко, уже заявили, что доказательства, которые вскоре представят депутатам, их шокируют.

"Задача на мою ликвидацию"

Надежда Савченко рассказала, что доказательства, которые будут представлены парламентариям, являются "политической провокацией" и "сюрреализмом", который она специально организовала самостоятельно.

Она говорит, что делать это начала после того, как ей сообщили, что власти, якобы, готовят ее "ликвидацию".

По словам Савченко, впервые о приказе от администрации президента ее ликвидировать ей рассказали еще в 2016 году.

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Об этом ей якобы сообщил заместитель главы АП Андрей Таранов, который умер в сентябре 2016 года.

Затем, по ее словам, было еще два похожих предостережения.

"Поняла, что четвертый раз могут не предупредить. Задачей было как можно ближе приблизить тех, кому поставили задачу на мою ликвидацию", - заявила Савченко.

По ее словам, к ней от властей пришел с предупреждением о ликвидации "объект А", которого она решила "максимально к себе приблизить" и организовать "сюрреалистическую политическую провокацию".

"Объект А"

"Когда "объект А" вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию", - утверждает Савченко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко поддерживает Владимира Рубана, которого задержали во время перемещения оружия из "ДНР"

Она говорит, что именно материалы, которые якобы собрал о ней этот "объект А", и стали основой обвинений против нее.

"Это будут записи из определенного конспиративного отеля, где мы встречались с "объектом А". Это будут записи из воинских частей и полигонов, где мы проводили определенные действия. Это будут записи из серой зоны", - анонсировала она.

Савченко говорит, что ее главной целью было освобождение пленных на Донбассе. Именно поэтому ей был интересен "объект А", поскольку он помогал ей сотрудничать с военными на линии разграничения.

"Объект А" был интересен, чтобы упрощать мои переходы и возвращения с оккупированных территорий ... Поэтому я начала создавать сюрреализм", - настаивает депутат.

Она также рассказала, что все действия "объекта А" фиксировал другой человек, которого Савченко не назвала. Поэтому у нее есть "доказательства".

"Политическая провокация"

Надежда Савченко утверждает, что специально придумывала самые разнообразные схемы операций, чтобы создать "политическую провокацию". А часть из них предлагал сам "объект А".

В частности, Савченко говорит, что в этом свете даже обсуждала возможность нападения на праздновании дня рождения секретаря СНБО Александра Турчинова, чтобы уничтожить руководителей.

Кроме того, в разговоре с "объектом А" она озвучивала услышанную в Верховной Раде "шуточную схему", что в систему вентиляции Рады можно запустить ядовитый газ.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Юрий Луценко должен 21 марта представить все доказательства обвинения против Надежды Савченко

Депутат также рассказала, зачем было перевозить из "ДНР" оружие в Украину, из-за чего недавно был задержан Владимир Рубан.

"Каждая вывезенная единица оружия, миномет и патрон не прилетит и не разорвется около наших солдат. Поэтому считаю такие спецоперации важными. Это также дает возможность увидеть маркировку, завод-изготовитель и дату выпуска, кто упаковывал и где", - рассказала Савченко.

Надежда Савченко признала, что принимала участие в испытании оружия, завезенного с неподконтрольных Киеву территорий.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Как намекнул Юрий Луценко, организаторы атаки планировали взорвать купол парламента

Эти записи якобы есть у следствия, как и записи разговоров Савченко с военными офицерами, на которых может идти речь о свержении власти в Украине.

"Я общалась со многими военнослужащими и слышала их настроения. Их не надо было поощрять разворачивать танки и ехать на Киев", - признала Савченко.

Также Надежда Савченко анонсировала, что следствие может представить определенные карты, которые она рисовала, а также видео, на котором она указывает на уязвимые места купола в сессионном зале парламента.

Впрочем, Надежда Савченко утверждает, что на самом деле никаких нападений или терактов не планировала.

В администрации президента в разговоре с ВВС News Украина рассказали, что комментарии по поводу заявления Савченко могут появиться позже, так как сейчас президент и украинская делегация находится с визитом в Катаре.

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