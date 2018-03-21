Дело Скрипаля: российские дипломаты покинули Лондон

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Во вторник с территории российского посольства в Лондоне в сторону аэропорта выехала колонна из автомобилей, перевозивших дипломатов и членов их семей. Все они вылетели из аэропорта Станстед в Москву.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко, провожая подчиненных в аэропорту, сказал журналистам, что посольство будет пытаться поддерживать контакты с британцами на должном уровне, несмотря на сокращенный состав миссии, а также на то, что МИД Великобритании избегает контактов.

По информации российского посольства, всего Британию покинут около 80 человек - это дипломаты и члены их семей.

Копірайт зображення Reuters Image caption С территории российского посольства в Лондоне выехало несколько микроавтобусов и автомобилей

Лондон выслал 23 российских дипломата в связи с отравлением в начале марта в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Москва в ответ тоже выслала 23 британских дипломата и объявила о закрытии Британского совета в России.

Во вторник британское правительство приняло решение не вводить дальнейшие санкции против России.

Однако, на заседании Совета нацбезопасности премьер Тереза ​​Мэй заявила: "Есть и другие меры, которые правительство и чиновники в сфере безопасности активно обсуждают, и готовы к их введению в любое время".

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта без сознания в центре Солсбери.

Следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль с дочкой находятся в больнице в критическом состоянии.

14 марта премьер Британии Тереза ​​Мэй объявила о мерах в отношении России в связи с этой ситуацией. В частности, Лондон выслал 23 российских дипломата и прекратил все запланированные двусторонние контакты с Россией на высоком уровне.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, призвал Россию "заткнуться" и "убраться".

Москва отвергает все обвинения, а в ответ на меры Лондона объявила о высылке британских дипломатов из России.

США и Евросоюз заявили о солидарности с Британией.

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