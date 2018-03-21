Прах Хокинга похоронят рядом с Дарвином и Ньютоном

Копірайт зображення Reuters

Прах Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

По сообщению семьи Хокинга, поминальная служба пройдет в Кембридже - городе, который он очень любил. Это произойдет первого апреля в церкви Святой Марии Кембриджского университета.

Эта церковь находится недалеко от университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где Хокинг проработал более 50 лет. Информацию о поминальной службе разместили на сайте колледжа дети ученого.

Копірайт зображення ANDREW MATTHEWS/PA Image caption Прах Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве

"Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города. Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил, и который любил его. Жизнь и работа нашего отца много значила для людей, как религиозных, так и не религиозных. Соответственно, служба будет проходить с учетом всех традиций", - говорится в заявлении детей Стивена Хокинга.

Похороны состоятся 31 марта. На них будут присутствовать родственники, друзья и коллеги Хокинга.

Известный английский физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг стал одним и из самых известных ученых своего времени, несмотря на тяжелую болезнь. Он умер 14 марта у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет.

Его книга "Краткая история времени", изданная в 1988 году, стала мировым бестселлером.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.