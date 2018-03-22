Борис Джонсон: Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер Олимпиаду

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Джонсон сделал это жесткое заявление, выступая перед парламентским комитетом по международным делам

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе обсуждения в парламенте согласился с утверждением о том, что президент России Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, как "пиар-ход", точно так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года в Германии.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила Джонсона в создании образа врага в лице России и в проведении политики бойкота чемпионата мира.

Выступая перед парламентским комитетом по международным делам, Джонсон согласился с депутатом-лейбористом Иэном Остином в том, что Путин с помощью чемпионата хочет "навести глянец на жестокий и коррумпированный режим" в России.

"Боюсь, что это абсолютно верно, абсолютно верно", - ответил Джонсон

Он добавил, что должен срочно обсудить с российской стороной безопасность болельщиков, которые приедут на турнир.

Иэн Остин заявил Борису Джонсону, что любит футбол, но сама мысль о том, что кубок мира победителю будет вручать Путин, приводит его в ужас.

"Да, ваше описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира, на всех стадионах... Да, я думаю, что сравнение с 1936 годом здесь абсолютно уместно", - отреагировал Джонсон.

Олимпиада 1936 года прошла в Берлине во время правления в Германии нацистов. Это была последняя Олимпиада перед Второй мировой войной. Нацистский режим превратил ее в гигантское пропагандистское шоу, призванное продемонстрировать достижения Германии эпохи гитлеризма.

"Не наказывать команду"

Джонсон, впрочем, не согласился с предложением Остина не посылать английскую сборную на чемпионат мира.

"В целом было бы несправедливо наказывать их [болельщиков сборной] или саму команду, которая готовилась в течение очень долгого времени, для игроков которой это - дело жизни", - сказал министр иностранных дел.

Касательно безопасности британских болельщиков в России, Джонсон заявил, что срочно обсудит с Россией "их предложения по выполнению их обязательств следить за безопасностью всех фанатов в рамках контракта с ФИФА".

Копірайт зображення Reuters Image caption Сборная Англии должна поехать на российский чемпионат, сказал Джонсон

"Отравлен ядом ненависти и злобы"

"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России", - написала в "Фейсбуке" представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", - пишет Захарова.

Обострение отношений

На заседании комитета Джонсон вновь вернулся к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. По словам Джонсона, отравление Скрипаля было сигналом, который Путин и российское руководство послали потенциальным перебежчикам в своих спецслужбах.

Нападение на Скрипаля ранее привело к серьезному обострению отношений между Великобританией и Россией. В понедельник 12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

В четверг США, Британия, Германия и Франция выпустили совместное заявление с осуждением инцидента, где возложили вину за нападение на Москву.

В пятницу глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Британия считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин.

Во вторник Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата, Россия в ответ также высылает 23 британских дипломата, а также закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность в России Британского совета.

Российские власти отвергают все обвинения в причастности к отравлению.

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