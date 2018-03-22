Мир ломает голову: какого цвета эти мячи?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Так какого же цвета эти мячи?

Эти теннисные мячики желтые или зеленые? Кажется, простой вопрос - теннисные мячи, очевидно, желтые. Но некоторые говорят, что они зеленые.

А еще есть люди, которые говорят, что они обоих цветов.

Так какого же цвета эти теннисные мячики? К счастью, мировая Ассоциация теннисистов-профессионалов дала нам ответ.

На одном из видео, которое набрало 315 тысяч просмотров, звезду тенниса Роджера Федерера спрашивают о цвете мячей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Звезда тенниса Роджер Федерер говорит, что они желтые

"Они желтые, не так ли?", - говорит швейцарский теннисист.

Для некоторых этих слов Федерера было достаточно. Один человек сказал: "Если Роджер говорит, что они желтые, то они желтые". А другой: "Я всегда считал, что эти теннисные мячи зеленые. Но если Роджер Федерер говорит, что они желтые, я не могу спорить".

"Роджер Федерер ошибается", - заявил один пользователь Twitter, а другой сказал, что это цвет "флуоресцентный желтый", который можно воспринимать, как зеленый.

Так почему же некоторые люди видят разные цвета?

Ответ может заключаться в предыдущей оптической иллюзии, которая ранее вызвала споры в ситуации с белым и золотым платьями. Или оно было синим и черным?

Фото платья разделило людей в соцсетях, а тренд #TheDress заполонил весь мир в феврале 2015 года.

Профессор кафедры по изучению цветов и технологий в Лидском университете Стивен Вестленд говорит, что способ, с помощью которого люди видят цвета, разный.

"Мы не всегда видим цвет одинаково. Удивительно, что такие споры не происходят чаще", - подчеркнул ученый.

"Вполне возможно, что люди могут видеть разные цвета, но невозможно знать, кто из них прав", - считает Вестленд.

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