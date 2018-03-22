СБУ задержала Надежду Савченко

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Офицер СБУ в Верховной Раде зачитал Надежде Савченко подозрение и объявил ей о задержании. Перед этим Верховная Рада разрешила арестовать члена парламента Надежду Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, государственного переворота и убийств руководителей.

Надежду Савченко пригласили пройти в управление СБУ для оформления всех документов.

Савченко согласилась и предложила не ехать на автомобиле, а идти пешком.

Генпрокурор Юрий Луценко в четверг представил в парламенте подозрение относительно Надежды Савченко.

По версии следствия, Надежда Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и руководителем "ДНР" Александром Захарченко запланировали перевезти через линию разграничения оружие, из которого осуществить обстрел правительственного квартала Киева из минометов, уничтожить президента, а также расстрелять депутатов внутри парламента.

Следствие представило доказательства того, что Надежда Савченко и Владимир Рубан дважды организовали перевозку оружия из "ДНР".

Владимира Рубана задержали 8 марта, когда он перевозил оружие через линию разграничения.

Для осуществления задуманного Надежда Савченко якобы подговорила ряд офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе бойцов 8-го полка специального назначения. Однако военные предупредили СБУ.

Депутатам также показали видео оперативных съемок, где Савченко обсуждает с Рубаном и офицерами планы нападения на органы власти, сессионный зал парламента и руководителей.

На записях Савченко говорила, что подобный план согласован с руководителем "ДНР".

"Щас всретесь", - ответила депутатам с трибуны Савченко.

Надежда Савченко отрицает намерение осуществить террористический акт и убить руководство страны.

По ее словам, она более года знала о слежке за собой и о деятельности подосланных к ней агентов власти. Поэтому под запись фантазировала и просто придумывала невероятные сценарии, которые не планировала воплощать в жизнь.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко утверждает, что как военный никогда не навредила бы государству

Она признала, что действительно перевозила оружие из "ДНР", однако делала это для того, что из него не убивали украинских военных.

За линию разграничения, по ее словам, она ездила, чтобы передавать помощь украинским военнопленным.

Надежда Савченко - профессиональный военный летчик, которая поехала на Донбасс добровольцем весной 2014 года.

Там она попала в плен и почти два года провела в российской тюрьме. Во время пребывания в России она стала народным депутатом Украины, так как партия "Батькивщина" сделала ее первым номером своего избирательного списка осенью 2014 года.

Ее вернули в Украину в мае 2016 года, а президент предоставил ей звание "Герой Украины".

Вскоре после возвращения из-за скандальных заявлений о Донбассе фракция "Батькивщина" исключила Надежду Савченко из своей фракции.

Перед разрешением на арест представитель фракции "Батькивщины" Сергей Соболев, поддерживая прокурора, заявил, что "это была одна из лучших операций наших спецслужб".

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