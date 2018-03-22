Жан Рено об Украине: Карпаты красивые, украинцы добрые

Копірайт зображення Reuters Image caption Актеру очень понравилась Украина

Французский актер Жан Рено на пресс-конференции в Киеве рассказал о впечатлениях от Карпат, где проходили съемки фильма "Последний шаг".

В фильме он играет одну из главных ролей. Ленту планируют представить зимой 2019 года, ее сценаристом и режиссером является Фредерик Петижан.

"У меня было сильное желание посетить Карпаты, ведь там очень красивая природа. Вспоминая (съемки - Ред.) - было очень холодно, но перед нами был лес невероятной красоты", - рассказал актер.

Он рассказал, что "украинцы были очень добрыми", и что он "очень счастлив".

"Я бы хотел вернуться сюда с новым проектом", - добавил Рено.

Копірайт зображення EPA Image caption Жан Рено говорит, что хочет вернуться в Украину с новым проектом

Актеру понравилось сниматься в этом фильме, и он старался быть максимально убедительным в своей роли.

А отвечая на вопрос журналистов, можно ли сравнивать его нового персонажа с Леоном-киллером из культовой картины Люка Бессона, актер ответил, что аналогий искать не стоит.

В свою очередь Фредерик Петижан сообщил, что лента "Последний шаг" уже снята на 70%. Основной локацией в ней являются украинские Карпаты, а некоторые сцены снимали в Киеве на Подоле.

По сюжету, герой Рено - самый разыскиваемый наемный убийца - наслаждается одинокой отставкой на берегу удаленного озера в Канаде.

В его шале находит приют девушка, которая находится при смерти после тяжелого несчастного случая. Человек, который всю жизнь убивал, впервые спасает жизнь.

Копірайт зображення EPA Image caption Актер снова играет киллера

По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, это "очередной этап" в развитии украинской киноиндустрии.

В комментарии ВВС News Украина Ильенко отметил, что очень важно, что в проекте согласился сниматься "актер такого масштаба".

"Это и есть настоящая европейская интеграция", - добавил Ильенко и отметил, что украинское кино выходит на новый уровень.

Госкино в январе заключило контракт с украинской компанией "Ист Вест Продакшн" о предоставлении этой ленте государственной финансовой поддержки в размере 21,6 млн грн.

Общая стоимость производства фильма - 73,9 млн грн.

С французской стороны производство картины осуществляют компании East 35 и Seven 52.

Оператор-постановщик фильма - трехкратный лауреат премии "Сезар" Тьерри Арбогаст.

Также в фильме сыграет канадская актриса Сара Линд, на счету которой фильмы "Лагерь", "Личное", "Волк-полицейский" и "Экзорцизм Молли Хартли".

Копірайт зображення EPA Image caption В фильме также сыграет канадская актриса Сара Линд

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