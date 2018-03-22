Пластик угрожает "планете Океан", надо действовать - ученые

Копірайт зображення Getty Images Image caption В течение следующих десяти лет количество пластика в морях увеличится втрое, прогнозируют ученые

В течение ближайшего десятилетия количество пластика в морях и океанах может увеличиться втрое, если не принять решительных мер, утверждает доклад организации Foresight для британского правительства.

Пластиковый мусор - одна из угроз мировому океану, наряду с повышением уровня моря, ростом температуры воды, а также загрязнением водной среды.

Вместе с тем, в отчете "Будущее мирового океана", который подготовили по заказу правительства Великобритании, говорится о том, как можно заработать на "океанической экономике".

По прогнозам, доходы в этой сфере вырастут вдвое и достигнут двух триллионов фунтов до 2030 года.

Ученым надо спешить

Авторы исследования настаивают, что человечеству надо больше знать об океане. По их мнению, миссия к "планете Океан" не менее важна, чем экспедиции на Луну или Марс.

Один из авторов доклада, профессор Эдвард Хилл из Британского национального океанографического центра сказал в интервью BBC: "Океан критически важен для будущего нашей экономики. Девять миллиардов человек нуждаются в нем, так как это источник продовольствия. А нам так мало известно о его нынешнем состоянии".

"Мы тратим огромные деньги на исследование космоса, обнаруживаем небывалый энтузиазм, организуя космические экспедиции. При том, что мы исследуем мертвое пространство. А океан полон жизни. Нам нужна экспедиция к "планете Океан", - говорит профессор.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Человечеству нужна экспедиция к "планете Океан", уверен профессор Хилл

Другой исследователь, ведущий ученый департамента охраны окружающей среды британского правительства Иен Бойд, добавляет: "Это постоянный процесс - новые открытия приводят к необходимости новых исследований, и мы - ученые - не всегда за этим процессом успеваем. Я подозреваю, что законодательство в этом вопросе отстает".

Его беспокоит то, что ветрогенераторы, нефтяные платформы и другие механизмы добычи природных ископаемых появляются в малоисследованных участках океана: "Ученые должны попадать туда раньше бизнесменов, или, по крайней мере, вместе с ними, чтобы обеспечить надлежащий контроль над деятельностью".

В отчете указывают на различные проблемы, в том числе и на количество пластикового мусора, объемы которого в океане, по прогнозам, будут расти.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Ученые уверены, что пластиковый мусор угрожает мировому океану

Угроз для океана, по мнению ученых, очень много: это и пестициды в стоковых водах, и удобрения из ферм, и промышленные токсины, и отходы фармацевтических производств.

Если правительствам разных стран удастся спасти биологическое разнообразие океана, они могут получить различные выгоды от его освоения, например, новые сырьевые ресурсы или даже лекарства от рака.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Авторы прогнозируют, что самыми динамичными сферами "океанической экономики" станут использование энергии морского ветра, выращивание различных аквакультур и переработка рыбы

По прогнозам авторов исследования, самыми динамичными сферами "океанической экономики" являются использование энергии морского ветра, выращивание различных аквакультур (рыбы, водоросли и т.д.) и переработка рыбы. Ожидается также увеличение объемов промышленного вылова рыбы.Этот последний пункт особенно беспокоит Рейчел Джонс - океанолога Лондонского зоопарка. В разговоре с корреспондентом BBC она делится своими сомнениями: "Учитывая, что уже сейчас 90% всей добычи рыбы находится на уровне лимитов, установленных биологами, или даже превышает их - совершенно непонятно, о каком увеличении объема рыболовного промысла может идти речь".

Отчеты Foresight создают эксперты для того, чтобы в общих чертах ознакомить министров британского правительства с ситуацией в той или иной сфере и предоставить прогноз.

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