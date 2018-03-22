Мэй: Россия совершила "наглое и дерзкое" нападение на Британию

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Россия совершила нападение на Британию, когда попыталась убить российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, заявила британская премьер-министр Тереза ​​Мэй.

"Россия совершила наглое и дерзкое нападение на Соединенное Королевство. Понятно, что российская угроза не уважает границ, и инцидент в городе Солсбери стал образцом российской агрессии против Европы", - отметила Мэй в Брюсселе, куда она прибыла на саммит глав государств и правительств ЕС.

В Брюсселе британский премьер будет обсуждать преимущественно вопросы выхода Британии из ЕС. Однако она также планирует предостеречь коллег, что Россия не уважает границы, и это ставит под угрозу все европейские страны.

Также она укажет, что нарушение Россией международного права представляет риск для демократии в Европе.

"Как европейская демократическая страна, Британия встанет плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы вместе бороться с этой угрозой. Вместе мы добьемся успеха", - говоритя в заявлении британского премьера.

Ожидается, что Европейский Совет, в который входят главы государств и правительств стран ЕС, примет решение, осуждающее нападение на Великобританию.

Россия отвергает любые обвинения в использовании химического оружия на британской территории.

Российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в критическом состоянии в больнице после того, как 4 марта их нашли без сознания в парке в городе Солсбери.

Состояние сержанта полиции Ника Бейли, который первым пришел на помощь экс-разведчику и его дочери, улучшилось.