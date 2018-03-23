В Конгрессе США одобрили предоставление Украине 620 млн долларов

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Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрен общий объем помощи Украине в размере 620,7 млн долларов.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Так, согласно законопроекту Пентагона, выделяется 200 млн долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долларов больше ассигнования 2017 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Государственный департамент и относящиеся к нему агентства выделят Киеву 420,7 млн долларов.

Это на 10 млн долларов больше прошлогодних расходов США.

Объем выделенных средств на 2018 год превышает соответствующую прошлогоднюю смету.

В посольстве добавляют, что "увеличение финансирования направлено на усиление безопасности поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование".

Эти средства пойдут на финансирование проектов американской поддержки ВСУ.

В частности, на подготовку военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения и разведывательной поддержки ВСУ.

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