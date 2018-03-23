Лишний вес все чаще становится причиной рака в Британии

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Лишний вес и ожирение - это одна из причин рака, который все больше увеличивается в Великобритании. В то же время уменьшается количество случаев заболевания, вызванных курением.

Об этом свидетельствуют данные исследования благотворительной организации Cancer Research UK.

Согласно исследованию, более трети всех случаев заболевания раком можно было избежать - это около 135 тысяч.

Однако в целом анализ показал, что в Великобритании доля случаев рака, которые можно предотвратить, уменьшилась - с 42,7% в 2011 году до 37,7%.

Профессор Линда Баулд, эксперт организации Cancer Research UK, говорит: "Ожирение - это огромная угроза для здоровья сегодня. И ситуация только ухудшится, если ничего не делать".

Она считает, что частью комплексного подхода должен стать запрет рекламы вредной пищи до 21:00.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По подсчетам, употребление алкоголя привело к 3,3% случаев рака в Великобритании

Среди причин рака, которые можно предотвратить, ученые называют: курение, избыточный вес и ожирение, ультрафиолетовое излучение, употребление алкоголя, радиационное облучение, обработанное мясо, загрязненный воздух и слишком низкая физическая активность.

В Cancer Research UK также отмечают, что чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения вызывало 13 600 случаев рака кожи (меланомы) в год или 3,8% случаев заболевания раком.

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