Надежда Савченко объявила голодовку

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко в Шевченковском суде Киева

Обвиняемая в подготовке террористического акта в Киеве Надежда Савченко во время избрания ей меры пресечения в Шевченковском суде объявила о начале голодовки.

"Если я остаюсь в тюрьме, докажу народу, что я герой. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня", - заявила Надежда Савченко.

"Я пройду весь тот путь, который прошла в России, когда меня пытали враги. Могу пройти путь, когда будут пытать свои", - добавила политик. Она надеется, что сможет голодать дольше 83 дней, как это она выдержала в России.

Шевченковский суд Киева избирает Надежде Савченко меру пресечения. По украинскому законодательству, с такими обвинениями ей должны избрать арест на два месяца.

Надежда Савченко считает, что уже есть политическое решение власти держать ее в тюрьме.

Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест.

В четверг генпрокурор Юрий Луценко представил в парламенте подозрение относительно Надежды Савченко.

По версии следствия, Надежда Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и руководителем "ДНР" Александром Захарченко запланировали перевезти через линию разграничения оружие, обстрелять правительственный квартал Киева из минометов, убить президента, а также расстрелять депутатов парламента изнутри.

Прокуроры в суде требуют именно ареста, настаивая, что на свободе она может препятствовать следствию. По их словам, ей грозит пожизненное заключение.

Во время судебного заседания Надежда Савченко была одета в футболку с трезубцем, похожую на ту, которую она надевала во время суда в России.

Она пожаловалась на условия содержания в СИЗО.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры", - заявила Савченко.

Она считает, что украинское СИЗО ничем не отличается от российского, или даже хуже.

Во время судебного заседания Надежда Савченко находилась не в клетке, а сидела рядом со своими адвокатами. Она также отказалась объяснить, кто оплачивает услуги трех адвокатов.

Обвинения против Савченко

По версии следствия, для осуществления задуманного Надежда Савченко якобы вступила в сговор с рядом офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе с бойцами 8-го полка специального назначения. Однако, военные предупредили СБУ и записывали все действия и планы Савченко.

Копірайт зображення Reuters Image caption Надежда Савченко во время судебного заседании в России в 2015 году

Следствие представило доказательства, что Надежда Савченко и Владимир Рубан дважды организовали перевозки оружия из "ДНР".

Также депутатам показали видео оперативной съемки, на которых Савченко с Рубаном и военными обсуждали детали будущих нападений и убийств.

На записях Савченко говорила, что подобный план согласован с руководителем "ДНР".

"Фантазии и выдумки"

"Мое дело политически мотивировано", - заявила в суде Надежда Савченко.

Савченко отрицает намерение осуществить террористический акт и убить руководство страны.

По ее словам, она более года знала о слежке за собой и о деятельности подосланных к ней агентов власти. Поэтому под запись фантазировала и просто придумывала невероятные сценарии, которые не планировала воплощать в жизнь.

Она признала, что действительно перевозила оружие из "ДНР", однако делала это для того, что из него не убивали украинских военных.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежду Савченко обвиняют в том, что она организовала перевозки оружия из "ДНР" вместе с Владимиром Рубаном

За линию разграничения, по ее словам, она ездила, чтобы передавать помощь украинским военнопленным, и договаривалась об их освобождении.

Во время заседания суда Надежда Савченко снова озвучила информацию, что администрация президента трижды приказывала ее убить.

Впервые эту информацию она обнародовала 20 марта, с тех пор АП не комментировала такое заявление Савченко.

По словам Савченко, она стала опасной для власти после того, как объявляла намерении участвовать в выборах президента и начала создавать собственную партию.

Выступая в суде, Надежда Савченко также обвинила украинскую власть в сдаче Крыма и развязывании войны на Донбассе.

Из российской тюрьмы в украинскую

Надежда Савченко - профессиональная военная летчица, которая пошла на Донбасс добровольцем весной 2014 года.

Там она попала в плен и почти два года провела в российской тюрьме. Во время пребывания в России она стала народным депутатом Украины, когда партия "Батькивщина" сделала ее первым номером своего избирательного списка осенью 2014 года.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Надежда Савченко и Юрий Луценко во время лишения ее депутатской неприкосновенности

В России Надежду обвиняли в причастности к убийству в Луганской области российских журналистов, погибших во время артиллерийского обстрела.

Во время судебного процесса в России Савченко объявляла голодовку. Она утверждает, что голодание длилось более 80 дней.

В мае 2016 года Надежду Савченко обменяли на двух россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых взяли в плен на Донбассе.

Сразу по возвращении президент Украины дал ей звание "Герой Украины".

Однако вскоре после возвращению Савченко начала делать скандальные заявления о необходимости вести диалог с руководителями "ДНР" и "ЛНР", что резко изменило отношение к ней.

"Батькивщина" даже исключила Надежду Савченко из своей фракции.

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